Ortsverband feiert Grillfest

Trotz kühlen Wetters haben die AWO-Mitglieder beim Grillfest Spaß. © ksm

HÜTTENFELD.Wenn die Hüttenfelder Arbeiterwohlfahrt (AWO) ihre Mitglieder einlädt und feiert, ticken die Uhren fast wie früher. Kaffee? Ein Euro. Salat satt vom Buffet? Zwei Euro. „Wir machen das ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern für unsere Mitglieder“, sagte Helga Ehret am Wochenende. Sie machte beim Grillfest auf dem Sportplatz an der Kasse Dienst. Viele AWO’ler hatten Salat mitgebracht oder selbst gebackenen Kuchen und genossen die Gemeinschaft. Zur Fastnacht sind Kaffee und Kuchen auch mal ganz umsonst. Während dieses Gegenseitigkeitsprinzip bei vielen Vereinen nicht mehr funktioniert, klappt es bei der AWO. Noch.

Denn die Mitglieder und Ehrenamtlichen des Ortsvereins werden nicht jünger, besonders das Vorstandsteam um Uta Kilian sucht im Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr Verstärkung. Die Laune ließen sich die Hüttenfelder beim 15. Grillfest aber weder von Zukunftssorgen noch von kühlen Temperaturen vermiesen. Neben Ortsvorsteher Karl Heinz Berg und seinem Vorgänger Walter Schmitt konnte die Vorsitzende auch SPD-Fraktionsvorsitzenden Marius Schmidt, Kreisbeigeordneten Karsten Krug und Stadtrat Hans Schlatter begrüßen. Man wolle sich auch künftig mit Kameradschaft und Solidarität für die Gesellschaft einbringen, betonte Uta Kilian. „Für jene Werte steht die AWO schließlich seit der Gründung des Gesamtverbandes.“ Diese liegt nun fast 100 Jahre zurück. Am 13. Dezember 1919 brachte die Frauenrechtlerin und Sozialreformerin Marie Juchacz den Vorschlag einer sozialdemokratischen Wohlfahrtspflege ein. Das berichtet eine Wanderausstellung, die die Hüttenfelder AWO eigens für ihr Fest in Frankfurt abgeholt hatte. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte die Tanzgruppe um Susanne Wetzel, die von Friedel „Sido“ Ehret am Schifferklavier begleitet wurde. ksm

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019