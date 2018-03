Anzeige

Lampertheim.Die Frauengemeinschaft Mariä Verkündigung lädt am Sonntag, 18. März, von 10 bis 16 Uhr zum Osterbasar in das Jugendheim in der Hagenstraße ein.

Schon seit Wochen arbeiten die Frauen an Oster- und Frühlingsdekoration, Kerzen für die Osternacht, Marmelade und Pralinen, die am Sonntag zum Kauf angeboten werden. Wie auch in den vergangenen Jahren fließt der Erlös in soziale Projekte.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. Wer es lieber herzhaft mag, greift zu Suppe, Würstchen oder anderen kleinen warmen Speisen. Der Eintritt zum Osterbasar ist frei. red