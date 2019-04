Ostereier im Visier

Hüttenfeld.Zum 33. Mal beginnt am kommenden Freitag das Ostereierschießen der Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld auf dem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“. Der Osterhase wurde wie in den vergangenen Jahren beauftragt, die Eier nicht in unterschiedlichen Farben, sondern gleich in allen Farben des Regenbogens zu färben. Die Teilnehmer gewinnen mit jedem Schuss ins Schwarze der Schießscheibe eines dieser Eier, die im Air-Brush-Verfahren lackiert wurden. Wie im vergangenen Jahr besteht die Möglichkeit, dass jeweils vier bunte Ostereier gegen ein Schokoladen-Überraschungsei getauscht werden können.

Bereits am Freitag, 5. April, beginnt ab 19 Uhr die Jagd auf die Regenbogeneier. Am kommenden Sonntag, 7. April, kann von 11 bis 18 Uhr bunte Beute gemacht werden. Weitere Schießtermine sind am Dienstag, 9. April, und am Freitag, 12. April, jeweils von 19 bis 22 Uhr sowie am Palmsonntag, 14. April, von 11 bis 18 Uhr. An beiden Sonntagen laden die Schützen im Sportheim „Am Hegwald“ außerdem zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein.

Wie immer stellen die Schützen zur Jagd auf die Ostereier geeignete Sportgeräte zur Verfügung. Natürlich unterstützen erfahrene Sportschützen, die als Standaufsichten zur Verfügung stehen, alle Teilnehmer nicht nur mit fachlicher Anleitung, sondern helfen auch schon mal mit einer Auflage für das ungewohnt schwere Gewehr aus. Dadurch sollte sichergestellt sein, dass mit fünf Schuss auch fünf Eier gewonnen werden. Für alle Kinder unter zwölf Jahren, die aufgrund gesetzlicher Regelungen noch nicht schießen dürfen, besteht die Möglichkeit, entweder mit einem Laser-Trainingsgerät auf bleifreie Art an die bunten Eier zu kommen oder mit einem Federdruckgewehr „richtig“ zu schießen.

Bis zum Startschuss am Freitag laufen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren. Einiges ist auf dem erst kürzlich umgerüsteten Schießstand noch herzurichten, damit das Ostereierschießen reibungslos durchgeführt werden kann. gün

