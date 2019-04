Ostereierpicken wird zur Tradition

Hüttenfeld.In der katholischen Gemeinde in Hüttenfeld wurde die Fastenzeit am Ostersamstag mit dem traditionellen Osterfeuer und der Weihung der Osterkerze verabschiedet. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche trafen sich die Besucher im Gemeindezentrum in Hüttenfeld zum mittlerweile zur Tradition gewordenen Ostereierpicken, zu dem Pfarrer Virginijus Grigutis alle Gottesdienstbesucher einlud.

Das sogenannte Ostereierpicken wurde vor einigen Jahren von Gemeindemitgliedern aus dem badischen Odenwald nach Hüttenfeld importiert. Der Osterbrauch stammt ursprünglich aus Bayern, wo er heute noch als „Ostereiertitschen“ bekannt ist. Beim Picken geht es darum, zwei hart gekochte Eier nach der Regel „Spitze auf Spitze oder Boden auf Boden“ gegeneinandergeschlagen. Derjenige, dessen Ei den Zusammenstoß unbeschadet übersteht, gewinnt das Ei des Mitspielers. Die kaputten Eier aß man sogleich in gemütlicher Runde im Pater-Delp-Zentrum mit Weißbrot, Butter, Salz und Senf. Auch in diesem Jahr erfreuten sich Jung und Alt dem Osterbrauch, der sich in der Hüttenfelder Gemeinde mittlerweile zu einem Highlight der Osterfeierlichkeiten etabliert hat.

Zur Feier der Osternacht versammelten sich die Gemeindemitglieder am frühen Samstagabend im Kreuzgang zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Pater-Delp-Zentrum, wo die Osterkerze am Osterfeuer entzündet wurde. Im Anschluss zog Pfarrer Virginijus Grigutis mit den Messdienern und der Gemeinde in die Kirche ein, wo das Hochfest der katholischen Kirche gefeiert wurde. Durch das Verteilen der Flamme der Osterkerze an die kleinen Kerzen der Gottesdienstbesucher, erstrahlte die Kirche in hellem Licht.

Eine kleine Überraschung erwartete am Ende des Gottesdienstes die Küsterin Helga Hoschkara. Trotz ihres Geburtstages hatte sie den Karsamstag damit verbracht, die Kirche für die Osternacht herzurichten und den Gottesdienst vorzubereiten. Als kleines Präsent erhielt sie am Ende der Messe einen bunten Blumenstrauß und der Organist stimmte mit der ganzen Gemeinde ein Geburtstagsständchen an. gün

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019