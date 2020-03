Ostereierschießen abgesagt

Hüttenfeld.In der kommenden Woche wollten die Sportschützen der SG Hüttenfeld das traditionelle Ostereierschießen mit insgesamt fünf Schießtagen starten. Aus aktuellem Anlass haben sie nun jedoch entschieden, das 34. Ostereierschießen in diesem Jahr zum Schutz ihrer Gäste und aktiven Sportler abzusagen, da die Gesundheit für alle Beteiligten im Vordergrund steht.

Trotzdem will man die Besucher der Vorjahre, die die Gelegenheit beim Ostereierschießen immer gerne genutzt haben, um ihren Bedarf an bunten Ostereiern in Air-brush-Lackierung zu decken, nicht im Regen stehen lassen. Die Hüttenfelder Schützen wollen ihre treuen Teilnehmer zuverlässig versorgen.

Telefonische Bestellung

Daher können bei dem Abteilungsleiter der Schützenabteilung bis zum 5. April, Palmsonntag, Ostereier und Überraschungseier telefonisch unter der Rufnummer 06256/4 28 oder 0176/43 67 84 28 bestellt werden. In der Woche vor Ostern werden die Eierbestellungen von den aktiven Schützen ausgeliefert. Nach Vereinbarung ist auch eine Abholung möglich.

Wer trotzdem schießen möchte, kann dies im Rahmen des Nikolausschießens oder eines regulären Trainingsabends nachholen. Diese Aktion ist für Teilnehmer der Vorjahre kostenfrei. Wer möchte, kann natürlich gerne eine Spende zugunsten der Schützenjugend machen und dafür auf Wunsch auch eine Spendenquittung erhalten. gün

© Südhessen Morgen, Montag, 16.03.2020