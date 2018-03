Ostereierschießen mit reger Beteiligung

Anzeige

Hüttenfeld. Das diesjährige 32. Ostereierschießen in Hüttenfeld war ein Erfolg für die Teilnehmer und die Schützen. So konnte zwar mit 114 Teilnehmern am Palmsonntag die Anzahl vom Vorjahr deutlich übertroffen werden, die Gesamtteilnehmerzahl lag mit 187 Teilnehmern aber unter der des Vorjahres, was sicherlich auf den eher verhaltenen Start am ersten Veranstaltungstag mit Schnee zurückzuführen ist. Mit 3030 Ostereiern und 216 Überraschungseiern wurden in Summe 3894 Gewinnschüsse abgegeben, da die Überraschungseier vierfach zählen.

Neben vielen Stammgästen, die jedes Jahr zum Ostereierschießen nach Hüttenfeld kommen wie der Ski- und Freizeitclub aus Lampertheim, konnte Abteilungsleiter Helmut Günther auch Gäste begrüßen, die erstmals zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Auch einige Fahrradfahrer, die an diesem sonnigen Sonntag bei frühlingshaften 16 Grad unterwegs waren, wurden durch die Beschilderung auf das Ostereierschießen aufmerksam und machten einen kleinen Abstecher, um sich mit den bunten Ostereiern einzudecken.

Für die Gäste hatten die Damen der Sportschützenabteilung Kaffee und Kuchen zubereitet, die zur Erholung von den Strapazen gerne angenommen wurden. So konnte man einen gelungenen Sonntag in gemütlicher Runde im Sportpark „Am Hegwald“ mit Blick auf die Bergstraße ausklingen lassen. ron