Hüttenfeld.Zum 32. Mal beginnt am kommenden Sonntag (18.) von 11 bis 18 Uhr das Ostereierschießen der Sportschützenabteilung der Sportgemeinde Hüttenfeld auf dem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ in Hüttenfeld.

Die Teilnehmer gewinnen mit jedem Schuss ins Schwarze der Schießscheibe ein Ei, das im Air-Brush-Verfahren lackiert wurde. Wie im vergangenen Jahr besteht die Möglichkeit, dass jeweils vier bunte Ostereier gegen ein Überraschungs-ei getauscht werden können.

Weitere Schießtermine sind am Dienstag, 20. März, und am Freitag, 23. März, jeweils von 19 bis 22 Uhr sowie am Palmsonntag, 25. März, von 11 bis 18 Uhr. An beiden Sonntagen laden die Schützen im Sportheim „Am Hegwald“ außerdem zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein. ron