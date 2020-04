Osterfest mit Posaunen

Hofheim.Auf eine komplett andere Gestaltung des Osterfestes stellen sich die Christen in Hofheim ein. Dabei müssen sie aber nicht auf die musikalische Botschaft des evangelischen Posaunenchores verzichten, wie Chorleiter Dirk Hindel, Vorsitzender Wolfgang Herbert und Pfarrer Holger Mett betonen. An Gründonnerstag, 9. April, werden die Bläser in Form eines musikalischen Gebets um 19.06 Uhr das Lied „Sailing“ aus dem Evangelischen Gesangbuch (Nummer 110) jeweils von zu Hause aus spielen.

„Es passt vom Text her sehr gut zu Gründonnerstag, da ganz stark Angst und Vertrauen im Vordergrund stehen“, erklärt Dirk Hindel, der die Auswahl getroffen hat. Als Anlehnung an das ansonsten am frühen Ostersonntag stattfindende Kurrendeblasen und Mitgestalten des Gottesdienstes über Ostern, wird der Posaunenchor am Ostersonntag, 12. April, 10 Uhr, zur regulären Gottesdienstzeit nach dem Glockengeläut von 9.50 bis 10 Uhr erneut zu Hause spielen. Um 10 Uhr erklingen drei Strophen von Nummer 116 des Choralbuches „Er ist erstanden, Halleluja“, um 10.05 Uhr drei Strophen von Nummer 100 „Wir wollen alle fröhlich sein“ und abschließend um 10.10 Uhr der Choral „Herr, deine Liebe“, ebenso drei Strophen. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.04.2020