Osterkreuz geschmückt

Fest

Langohren sind an Ostern überall präsent

Ob aus Schokolade in den Supermarkt-Regalen, auf Werbetafeln oder in gebackener Form in der Bäckerei: An Ostern haben Hasen Hochkonjunktur. Allerdings sind die dargestellten Langohren meist keine Hasen, sondern Kaninchen. Der ...