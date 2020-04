Ostern fällt auch in Zeiten von Corona nicht aus

Hofheim.Wie angekündigt, musste die traditionelle Osterkurrende des evangelischen Posaunenchores Hofheim abgesagt werden. Doch so ganz ohne musikalischen Ostergruß verlief das Osterfest in Hofheim dennoch nicht.

Zur üblichen Gottesdienstzeit am Sonntagmorgen erklangen von vielen verschiedenen Stellen in Hofheim Trompeten-, Posaunen-, Hörner- oder Holzklänge aus der Klarinette. Chorleiter Dirk Hindel hatte ganze Arbeit geleistet und seine Bläserinnen und Bläser online mit Noten versorgt, nachdem er diese zuvor in die passende Tonart umgeschrieben hatte.

Pünktlich um 10 Uhr war der Choral „Er ist erstanden, Halleluja“ zu hören, um 10.05 Uhr erklangen drei Strophen von „Wir wollen alle fröhlich sein“. Diese etwas unübliche Kurrende wurde um 10.10 Uhr mit drei Strophen des Chorals „Herr, deine Liebe“ abgerundet. Die Aktion des Posaunenchores kam sehr gut an, überall waren die Nachbarn der Musikerinnen und Musiker im Freien, hörten zu, strahlten und spendeten Beifall.

„Berührendes Erlebnis“

Selbst die zweite Vorsitzende Tanja Maier kam extra aus Zwingenberg angefahren, um in Hofheim mit zu musizieren. Die Akteure hielten wegen der Ansteckungsgefahr genügend Abstand voneinander. Aufgrund der günstigen Windverhältnisse am Sonntagmorgen konnten sich die Musiker trotz der Entfernung gut von allen Richtungen gegenseitig hören. „Es war ein tolles und berührendes Erlebnis“, so der erste Flügelhornist Rolf Drucktenhengst, der auf der Terrasse mit seinem Nachbarn Gerhard Herbert gemeinsam musizierte.

„Obwohl wir alle Abstand halten, ist der Posaunenchorverbund noch intensiver als zuvor“ stellte der erste Vorsitzende Wolfgang Herbert fest. Einigen Hofheimern entging auch eine weitere Besonderheit nicht, denn am frühen Ostermorgen hat Daniel Schaefer mit seiner Posaune vom Kirchturm aus gespielt.

Trotz dieser gelungenen Improvisation hoffen die Bläserinnen und Bläser darauf, sich bald wieder sehen und zusammen musizieren zu können. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.04.2020