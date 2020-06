OWK wieder unterwegs

Lampertheim.Der Odenwaldklub (OWK) Lampertheim nimmt gemäß den neuen Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes den Vereinsbetrieb wieder auf. Am Sonntag, 14. Juni, steht eine Wanderung über den Biedensand auf dem Programm. Treffpunkt ist um 10 Uhr direkt am Altrheinparkplatz am Bau. Der Weg führt über die Halbinsel an den wesentlichen Sehenswürdigkeiten wie Apfelbaumwiese, Welsches Loch und Rallengraben vorbei zurück zum Ausgangspunkt.

Die neuen Regelungen sehen vor, dass die Wanderung mit einem Mindestabstand der Teilnehmer zueinander, beim Ankommen mit pflichtgemäßer Mund-Nasen-Bedeckung und ohne Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt durchgeführt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, der OWK bittet um verbindliche telefonische Anmeldung unter 06206/35 14 (Horst Schmidt) bis Donnerstag, 11. Juni. Die Anmeldungen werden nach Eingang bearbeitet, Kontaktdaten der Teilnehmenden müssen hinterlassen werden. Der Abschluss findet ebenfalls unter Beachtung der Hygieneregeln im Fährhaus statt. Auch Gastwanderer sind willkommen und können sich im Vorfeld telefonisch anmelden. red

