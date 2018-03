Anzeige

Lampertheim.Beim jüngsten Treffen der Mondhexen LU-LA im AZ-Vogelpark am Montagabend ging es diesmal nicht darum, im Mondschein als Hexe zu tanzen oder zukünftige Karnevalsveranstaltungen aufzumischen, sondern um profane Dinge wie Vorstandswahlen und Rechenschaftsbericht.

„Owwerhex Walpurga“ alias Petra Dembski gab zu Anfang der Jahreshauptversammlung einen kurzen Bericht über das vergangene Jahr, welches vor allem in der Karnevalssaison mit Auftritten gespickt war. An 23 Ordensfesten habe man teilgenommen, aber auch am Rathaussturm in Lampertheim, bei der Karlsternhexenzunft und beim Hessentag in Rüsselsheim waren die Hexen aktiv. Dazu kamen Teilnahmen an Karnevalsumzügen in Ludwigshafen, Schifferstadt und Lampertheim. Insgesamt habe der Verein 49 Termine wahrgenommen, eine Zahl, die sich sehen lassen könne. „Durch unsere Aktionen haben wir an Bekanntheit gewonnen, es geht aufwärts“, stellte Dembski zufrieden fest.

Kassenwartin alias „Dukatenhex“ Monika Gaide stellte die Finanzen vor. Das Ergebnis der Bilanz ist ausgeglichen, die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Die Trainerinnen Marina Stuhr für das Tanzmariechen und Gaby Gonschorek für die Hexen gaben kurze Statements ab. Die nachfolgende Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Die Neuwahlen des kompletten Vorstands bereiteten der Versamm- lung schon größere Probleme. Wäh- rend Petra Dembski als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt wurde, gab es bei der Wahl des zweiten Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreters erhebliche Probleme. Zwei Aspiranten standen jeweils zur Wahl, wobei sich Peter Fritz mehrheitlich durchsetzte. Die Stellvertretung übernahm nach längerer Diskussion Rosel Steinbacher. Auch bei der Besetzung des Kassierervorstands gab es Schwierigkeiten. Kein Mitglied erklärte sich bereit, die Vorstandsfunktion zu übernehmen. Die Vorsitzende Petra Dembski übernahm letztendlich kommissarisch diese Funktion. Die weiteren Wahlen verliefen problemlos. Schriftführerin bleibt Rosel Steinbacher, die Pressearbeit macht weiterhin Marina Stuhr. Auf Vorschlag der Mitglieder sollen Unstimmigkeiten erst mal intern aufgearbeitet werden. sto