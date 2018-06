Packende Duelle auf dem Tennisplatz

Anzeige

Die Spiele im Überblick: Einzel: Petra Coconcelli 1:6, 1:6; Annette Wunder-Schönung 6:4, 6:7, 4:6; Annette Schmitt 4:6, 2:6; Sabine Orban 6:2, 6:2; Doppel: Coconcelli/Wunder-Schönung 2:6, 6:4, 8:10; Schmitt/Sonja Groß 6:4, 4:1(Gäste w.o.).

Verbandsliga, Herren 50 I

TCL – SV Darmstadt-Eberstadt 4:5

Für das Team von Mannschaftsführer Jochen Bihl kommt die Sommerpause zum rechten Zeitpunkt. Sie muss genutzt werden, um bei verschiedenen Spielern Muskel- und Beinverletzungen auszukurieren. Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen wurde den Gästen aus Eberstadt nichts geschenkt. Durch tolle Leistungen von Harald Schwarz, Jörg Groß und Wolfgang Geier wurden drei Einzel gewonnen, und es ging mit Gleichstand bei 3:3 nach Punkten in die Doppel. Hierbei zeigte das Einser-Doppel Schwarz/Groß eine überragende Vorstellung und konnte den vierten Punkt erspielen. Die beiden anderen Doppel gingen dann schließlich verdient an die stark aufspielenden Gäste.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Jochen Bihl 1:6, 1:6; Harald Schwarz 6:2, 6:4; Wolfgang Geier 1:6, 7:5, 10:7; Jörg Groß 6:0, 6:3; Norbert Bauer 0:6, 0:6; Frank Ruckteschler 3:6, 7:5, 3:10; Doppel: Schwarz/Groß 6:1, 6:1; Geier/Ruckteschler 1:6, 3:6; Bauer/Bernd Schmitt 1:6, 2:6.

Gruppenliga, Herren 40

TCL – RC Rodenbach 3:3

Im Spitzenspiel Erster gegen den Zweiten trennten sich die Kontrahenten mit einem 3:3. Bei noch drei ausstehenden Begegnungen nach der Sommerpause ist in der Gruppenliga noch alles offen.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Holger Schmitt 2:6, 1:6; Wolfgang Geier 6:3, 6:1; Christian Becker 7:6, 1:6, 6:4; Claus Pontow 0:6, 0:6; Doppel: Schmitt/Becker 6:4, 6:3; Michael Wagner/Pontow 4:6, 1:6.

Gruppenliga, Damen 50

TC Bad Vilbel II – TCL 3:6

Die Damen 50 des TCL haben sich gegen die noch ungeschlagenen Damen des TC Bad Vilbel einen Sieg erkämpft. Schon nach den Einzeln konnten sich die Lampertheimer Spielerinnen nach zwei spannenden Champions-Tiebreaks von Marion Martin und Andrea Kornas mit 4:2 in Führung spielen. Das Ergebnis wurde nach einem Marathonspieltag mit zwei zusätzlichen Punkten in den Doppeln durch die Paarungen Martin/Bach-Schneibel und Kornas/Mrotzek zu einem Sieg von 6:3 perfekt gemacht. Das erste Doppel mit Agathe Kobelt und Karin Götz musste sich nach zweieinhalb Stunden im Champions-Tiebreak geschlagen geben.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Marion Martin 2:6, 6:2, 14:12; Agathe Kobelt 6:2, 6:3; Katharina Götz 6:0, 6:0; Andrea Kornas 1:6, 7:6, 10:5; Helga Mrotzek 2:6, 4:6; Christl Ficht 1:6, 3:6; Doppel: Kobelt/Götz 7:5, 2:6, 4:10; Martin/Gerda Bach-Schneibel 4:6, 6:1, 10:8; Kornas/Mrotzek 6:3, 6:3.

Bezirksoberliga, Herren

TCB 2000 Darmstadt – TCL 5:1

Bereits nach den Einzeln war das Spiel beim Stand von 0:4 verloren. Nachdem Mannschaftsführer Philipp Strehle sein Einzel verletzungsbedingt aufgab, konnte nur das Doppel Philipp Rösner/Michael Schäfer einen Ehrenpunkt aus Darmstadt mitnehmen.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Philipp Strehle 5:7, 0:1 (w.o.); Philipp Rösner 2:6, 2:6; Michael Schäfer 2:6, 2:6; Marvin Gudowius 2:6, 6:7; Doppel: Rösner/Schäfer 6:1, 6:2, zweites Doppel w. o.

Bezirksoberliga, Herren 30

TCL – TC Erzhausen 8:1

Auch im dritten Spiel der Medenrunde konnte die Mannschaft einen weiteren Sieg erringen.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Thomas Brückmann 6:2, 6:4; Markus Baum 6:1, 6:0; Boris Richter 6:0, 6:1; Michael Schwarz 6:0, 6:2; Julien Krämer 6:2, 6:1; Steffen Götz 6:3, 6:2; Doppel: Baum/Richter 3:6, 6:4, 13:15; Brückmann/Rik Wegerle 6:3, 6:7, 10:6; Götz/Stefan Griesheimer 7:6, 6:7, 10:4.

Bezirksoberliga, Damen 40 II

BG Dieburg – TCL 3:6

In Stammbesetzung traten die Spargelstädterinnen diesmal in Dieburg an. Erfreulicherweise konnten alle Einzel gleichzeitig gespielt werden. Isolde Wagner-Koch holte nach kurzer Zeit mit einem deutlichen Sieg den ersten Punkt für die Mannschaft. Souverän folgte ihr Brigitte Stass. Am Ende ging es mit einem 4:2-Vorteil in die Doppel. Heike Kohler und Monika Pourikas, die beide auch im Einzel gepunktet hatten, gaben im gemeinsamen Doppel lediglich zwei Spiele ab. Auch das dritte Doppel mit Petra Hill und Isolde Wagner-Koch konnte sich nach hartem Kampf durchsetzen.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Birgit Lewitzki 3:6, 0:6; Brigitte Stass 6:1, 6:2; Petra Hill 2:6, 3:6; Heike Kohler 6:3, 6:1; Monika Pourikas 7:5, 6:0; Isolde Wagner-Koch 6:0, 6:0; Doppel: Lewitzki/Stass 2:6, 1:6; Kohler/Pourikas 6:0, 6:2; Hill/Wagner-Koch 7:6, 3:6, 11:9.

Damen 40 II – TC Rüsselsheim 4:5 (Nachholdoppel)

Mit dem Dieburger Sieg in der Tasche präsentierten sich die Lampertheimerinnen bereits wieder kurz darauf auf der heimischen Anlage, um die Doppel nachzuholen, die wegen eines Unwetters bei 3:3-Gleichstand nach den Einzel verschoben werden mussten. Die Gäste aus Rüsselsheim konnten sich dadurch mit zwei Spielerinnen verstärken. Birgit Lewitzki und Claudia Schmitt-Möller lieferten im letzten Doppel den ersten und einzigen Punkt für die Mannschaft und verpassten so knapp den Gesamtsieg.

Bezirksliga, Damen

TCL – TC Bad König 4:5

Es wäre mehr möglich gewesen, doch der kämpferische Einsatz mit unbedingtem Siegeswillen der Gäste aus Bad König war letztlich entscheidend für ihren knappen Sieg. Im Damenteam konnten lediglich Johanna Schäfer und Katharina Gärtner an ihre guten Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Alicia Klenk 2:6, 3:6; Leonie Münzenberger 6:7, 4:6; Sophia Klenk 4:6, 4:6; Katharina Gärtner 6:2, 6:0; Sarah Engelhardt 4:6, 4:6; Johanna Schäfer 6:0, 6:1; Doppel: A. Klenk/S. Klenk 7:5, 4:6, 4:10; Münzenberger/Gärtner 6:0, 6:3; Engelhardt/Schäfer 6:1, 6:4.

Bezirksliga, Herren 65

TC Seeheim – TCL 2:4

Der in Urlaub weilende Bernd Wegerle, im Team an Nummer zwei gesetzt, drückte es folgendermaßen aus: „Grandios, da ist euch ja ein Husarenstück gelungen.“ Genauso sah es auch das siegreiche Team von Mannschaftsführer Paul Schader. Nach den teilweise sehr umkämpften Einzeln stand es 2:2. Es musste unbedingt ein Doppel gewonnen werden, um das gesteckte Ziel, wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen, zu erreichen. Nachdem Willi Christl bei seinem gewonnen Einzel umknickte und der Fuß immer mehr anschwoll, konnte die Mannschaft auf seinen starken Doppelspieler nicht mehr setzen. Der mitgereiste Dieter Leupold musste ihn ersetzen und spielte mit Schader erfolgreich das erste Doppel, das den ersehnten Punkt zum gesetzten Ziel sicherte. Sehr spannend und äußerst kampfbetont war das Zweier-Doppel mit Robert Lenhardt/Walter Kunzmann. Sie schafften das fast Unmögliche gegen ein starkes Doppel der Gastgeber, die sich nach dem ersten Satz zu sicher fühlten. Mit einem unbedingten Siegeswillen erspielten sie sich Punkt für Punkt und machten mit dem gewonnenen Match-Tiebreak den Sieg perfekt. Mit diesem Erfolg hat das bisher ungeschlagene Team das Tor zum Aufstieg in die Bezirksoberliga ganz weit geöffnet.

Kreisliga, Herren II

TC Biblis II – TCL 4:2

Die zweite Herrenmannschaft belegt zurzeit einen Mittelfeldplatz in der Tabelle und trifft nach der Sommerpause zu Hause auf den Tabellenletzten vom TC Heppenheim IV.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Nikolas Heilmaier 5:7, 6:4, 1:6; Frederic Geister 6:1, 6:2; Finn Radatz 6:2, 2:6, 2:6; Marc-André Tzschupke 2:6, 1:6; Doppel: Heilmaier/Geister 4:6, 3:6; Radatz/Richard Pfeifer 4:6, 3:6.

Kreisliga, Herren III

SV Klein-Gerau II – TCL 1:5

Mit diesem überzeugenden Auswärtserfolg belegt das Viererteam einen guten dritten Tabellenplatz in seiner Gruppe mit sieben Mannschaften.

Die Spiele im Überblick: Einzel: Maurice Docter 3:6, 2:6; Noah Bauer 6:3, 6:1; Simon Einsiedel 6:3, 6:2; Manuel Massell 6:1, 6:2; Doppel: Docter/Massell 6:2, 6:0; Bauer/Einsiedel 6:2, 6:1. red

