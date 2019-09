„Paket für alle Bedürfnisse“

Lampertheim.In der Stadt steht der 3. Schreibwettbewerb an. Darin sollen sich die Autoren der Kurzgeschichten mit dem Thema Heimat auseinandersetzen. Eine Herausforderung, wie Mitorganisator und Schriftsteller Roland Kirsch im Interview sagt.

Herr Kirsch, der Begriff „Heimat“ durchzieht die deutsche Geschichte und wird von verschiedenen Gruppen immer wieder neu entdeckt und definiert. Wie lautet Ihre persönliche Definition?

Roland Kirsch: Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr glaube ich, Heimat beschreibt ein Rundumwohlfühlpaket für alle Bedürfnisse des Menschen, wie Liebe, Respekt und Akzeptanz von und zu Mitmenschen. Aber auch Sicherheit und Schutz im eigenen Zuhause, und nicht zuletzt die Grundbedürfnisse wie Ernährung und medizinische Versorgung.

Gleichwohl eignet sich der Begriff auch zur Abgrenzung. Lässt sich Heimatliebe und Weltoffenheit unter einen Hut bringen?

Kirsch: Unbedingt. Friedliches Zusammenleben auf dieser Erde kann nur funktionieren, wenn jeder eine Heimat hat. Leider werden immer mehr Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Wir können nicht so tun, als würde uns das nichts angehen. Zumal wir zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Wir leben in einer Zeit des steten technischen und gesellschaftlichen Wandels. Wenn sich aber Alltag in Städten und Gemeinden ändert, was bleibt übrig vom traditionellen Heimatbegiff, in dem ja das Gewohnte wichtig erscheint?

Kirsch: Die Formen des Zusammenlebens und damit des Alltags und der Gewohnheiten ändern sich schon, seit es Menschen gibt. Zugegeben, nicht immer so rasant wie in den vergangenen Jahrzehnten, aber ich glaube der „traditionelle Heimatbegriff“ ist ein durch Erinnerung geschöntes Wunschbild, das von Generation zu Generation anders ausgemalt wird.

Ein weiteres Element von Heimatgefühl ist die Zugehörigkeit, die Vertrautheit entstehen lässt. Gibt es Heimat, die eigentlich gar keinen Ort braucht?

Kirsch: Heimat braucht immer einen Ort. Nämlich den, an dem ich mit den Menschen leben kann, mit denen ich in Liebe, Respekt und Akzeptanz verbunden bin.

Könnten Sie sich vorstellen, ebenfalls das Thema Heimat in einer ihrer Geschichten zu behandeln?

Kirsch: Leider kann ich als Projektleiter nicht am Schreibwettbewerb teilnehmen. Ich hätte da schon zwei, drei Ideen, um eine gute Gesichte zu schreiben. Falls es ihre Leser interessiert, wir können gerne im VHS-Kurs „Kurzgeschichten“ darüber reden.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019