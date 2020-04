Pakete für Tafelkunden

Lampertheim.„Wir unterstützen die Tafeln“, erklärt Pascal Schmerker von der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei. Das Personal verpackt Backwaren vom Vortag – Brot, Brötchen und Kuchen – im Wert von etwa zehn Euro in Tüten und verkauft es an Tafelkunden für einen Euro. Dieses Geld und Zuwendungen von Kunden kommen in eine Spendenbox. Das gespendete Geld soll zu 100 Prozent an die Tafeln gehen. „Die Tafeln haben wegen der Ansteckungsgefahr, bedingt durch Covid-19, geschlossen“, sagt Schmerker. Damit sei die Bereitstellung von Lebensmittel für Hilfsbedürftige nicht gegeben. Wenn die Tafelkunden ihren Berechtigungsausweis in der Bäckerei und Konditorei Kaiserstraße vorzeigen, dann erhalten sie die zusammengestellten Bäckereipakete. Ute Weber-Schäfer, die Tafelkoordinatorin des Diakonischen Werkes Bergstraße, bedankte sich bei Pascal Schmerker für die Aktion. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020