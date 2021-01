Pakete voller Lektüre

Ein Bild aus dem ersten Lockdown: Jetzt ist die Stadtbücherei erneut zu. © B. Nix

Lampertheim.Die Stadtbücherei bietet derzeit wieder einen Buchpaket-Service an. Somit können Nutzer trotz pandemiebedingter Schließung der Bibliothek bis voraussichtlich 10. Januar an ihren gewünschten Lesestoff kommen. Das funktioniert folgendermaßen: Interessierte können konkrete Buchwünsche telefonisch oder per Mail an die Stadtbücherei durchgeben oder auch einfach ihre Interessensgebiete. Anregungen bietet auch der Online-Katalog (www.katalog.lampertheim.de). Das Team der Stadtbücherei stellt anschließend die Buchpakete zusammen und verbucht sie auf dem Leserkonto. Bei der Bestellung wird auch ein Abholtermin vereinbart.

Kurz vor dem Eintreffen im Haus am Römer sollten Lesefreunde unter der Telefonnummer 06206/93 52 06 anrufen, damit Wartezeiten vermieden werden. Eine Mitarbeiterin bringt das Buchpaket, das kontaktlos übernommen werden kann. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.01.2021