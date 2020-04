Palmzweige zum Abholen

Zu Palmsonntag werden Zweige und Sträuße gesegnet. © dpa

Lampertheim.Da derzeit keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden können, hat sich die katholische Pfarrgruppe Lampertheim für die Karwoche und Ostern Alternativen überlegt. Am Palmsamstag werden am späten Nachmittag die Palmzweige geweiht und am Palmsonntag an das Wegekreuz an der St. Andreas-Kirche gestellt, ein Teil der Zweige wird auch nach Hüttenfeld in die Herz-Jesu-Kirche gebracht. Dort können sie dann am Palmsonntag und an den darauffolgenden Tagen abgeholt werden.

Am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag feiert Pfarrer Christian Rauch mit seinen Mitbrüdern die österlichen Mysterien in der verschlossenen St.-Andreas-Kirche. Am Gründonnerstag ist sie von 20 bis 24 Uhr für die nächtliche Anbetung und die Ölbergandacht geöffnet. Am Karfreitag ist die Turmkapelle offen. Gläubige sind zu einer persönlichen Kreuzverehrung vor dem historischen Kreuz eingeladen. Gerne dürfen Blumen niedergelegt werden.

Am Ostersonntag stehen in der Osternacht geweihte, kleine Osterkerzen und -bildchen in der Alfred-Delp-Kapelle und in der Herz-Jesu-Kirche zur Abholung bereit. Ältere Menschen, die nicht kommen können, kann eine geweihte Osterkerze nach Hause gebracht werden. Wer das in Anspruch nehmen möchte, kann sich im Pfarrbüro von St. Andreas, Telefon 06206/9 46 25 - 0, melden. red

