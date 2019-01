lampertheim.Zu einer Papier- und Buchwerkstatt lädt die Stadtbücherei Lampertheim gemeinsam mit dem Team der Stadtbücherei Frankenthal am Samstag, 26. Januar, ins Haus am Römer ein. Alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sind zu einem erlebnisreichen Nachmittag eingeladen. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr können die Kinder mehrere verschiedene Stationen absolvieren. Lustige Buchstabenspiele, Bücherfalten, Papierfliegerweitwurf und eine Menge anderer Aktionen stehen auf dem Programm. In der Pause können sich die Kinder bei Getränken und einem kleinen Imbiss stärken.

Anmeldungen sind im Rathaus-Service der Stadt Lampertheim möglich. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Kind. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019