Pappel-Allee gilt als schützenswertes Schmuckstück

Rosengarten.Was für ein Sommerausflug: Die Bäume mit ihrem Grün spenden Schatten auf dem Weg, zwischen ihren Stämmen fällt der Blick immer wieder auf den Rhein. Für Spaziergänger ein besonderes Erlebnis. Doch die Allee auf dem Damm im Stadtteil Rosengarten ist nicht nur als touristisches Ziel interessant. Mit ihren zahlreichen Schwarzpappeln gehört sie auch zu den Naturdenkmalen des Kreises Bergstraße.

„Die Laubbäume sind zwischen 80 und 100 Jahre alt“, schätzt Hermann Joachim, Fachmann von der Unteren Naturschutzbehörde. In Einer- oder Doppelreihen säumen sie auf zwei Kilometern zwischen Nibelungen- und Eisenbahnbrücke den Wartungsweg am Ufer. „Das ist schon eine außergewöhnliche Länge, und auch die Stärke der Bäume beeindruckt“, sagt Karsten Krug, Umweltdezernent des Kreises, im Telefonat mit dieser Redaktion. Beides sei für seine Behörde Grund genug gewesen, die Allee im Jahr 2011 unter Naturschutz zu stellen und als Naturdenkmal auszuweisen.

Besondere Pflege nötig

Mit solch einer Auszeichnung geht der Kreis allerdings auch Verpflichtungen ein. Denn an einem Naturdenkmal darf eigentlich nichts mehr verändert werden. Durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Pflege muss außerdem für seinen Erhalt gesorgt werden.

Diese Pflichten kann der Kreis aber auf andere übertragen. Das können beispielsweise Naturschutzverbände sein. Im Falle der Schwarzpappel-Allee in Rosengarten hat die Aufgabe aber das Wasser- und Schifffahrtsamt übernommen. „Das hat den Vorteil, dass dessen Mitarbeiter auch sofort tätig werden können, sollte beispielsweise mal ein Sturm eine der Pappeln zu Fall bringen“, erläutert Hermann Joachim. Denn ein derart großer Baum dürfe natürlich nicht in den viel befahrenen Fluss ragen.

35 Meter sind die Schwarzpappeln im Durchschnitt hoch. „Früher gab es am Rhein viele solcher Pappel-Alleen“, berichtet der Experte. Inzwischen seien sie selten geworden – und so ein Schmuckstück wie in Rosengarten wirklich schützenswert.

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020