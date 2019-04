Pappmaché-Hasen finden reißenden Absatz

LAMPERTHEIM.Bunt und munter ging es am Samstagmorgen in der Schillerschule zu. Eltern, Schüler und Lehrer hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und allerlei Osterdeko gebastelt. Der Erlös aus dem Ostermarkt kommt dem Förderverein der Lampertheimer Schule zugute. Der will das Geld weiterhin besonders in die Themen „gesunde Ernährung“, „Medienkompetenz“ und künftig auch in ein neues Waldprojekt investieren.

Umso mehr freute die Verantwortlichen um Vorsitzenden Jan Thierfelder und Schulleiterin Annette Wunder-Schönung die randvollen Gänge. In der ersten Stunde gab es kaum ein Durchkommen auf den engen Fluren und manch ein Stand war schon nach einer halben Stunde ausverkauft. Jürgen Hahn etwa hatte schon nach wenigen Minuten alle seine 30 Pappmaché-Hasen verkauft. Spaß hatten aber besonders die Schüler – beim Kaufen und Verkaufen. Wer nichts kaufen wollte, der konnte in den Klassenzimmern auch selbst mit Schere und Kleber basteln. ksm

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019