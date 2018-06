Anzeige

Lampertheim.Am Samstag, 16. Juni, wird von 15 bis 20 Uhr das 37. Parkfest gefeiert, das nahtlos in das Lichterfest übergeht. Den Schülern der Musikschule steht im Stadtpark eine große Bühne zur Verfügung. Die Eröffnung geht mit Aktionen der musikalischen Früherziehung der Goetheschule mit dem Jugendorchester einher. Im Anschluss stellen die Ensembles der Musikschule ihr Können unter Beweis. Um 17 Uhr beginnt die große Aufführung von Kindern und Jugendlichen aller Instrumentengruppen mit dem Titel „Live is life“. Um 18 Uhr musizieren das Lampertheimer Kammerorchester und um 18.20 Uhr die Bigband. Um 18.45 Uhr präsentiert die Erwachsenenband Secon Chance Blues- und Rock-Evergreens. Als Eröffnungsstück für das Lichterfest wird „Moonriver“ von Orchester und Band gespielt, den Gesang übernimmt Michael Gergenreder. Um 20.45 tritt die Cover-Band „Fairy Light“ auf. Ab 22.30 Uhr gibt es von Pianistin Ju-Hee Oh und Akkordeonistin Elena Haag leisere Töne zu hören. roi