Parken soll kostenfrei bleiben

LAMPERTHEIM.Zum Haushaltsplan der Stadt Lampertheim hat die SPD/FDP-Koalition in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mehrere Anträge eingebracht, die in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 25. Februar, 18 Uhr, beraten werden. In einem Antrag fordern die Koalitionspartner die Einrichtung eines Stadtteilbudgets in einer Gesamthöhe von 8000 Euro, über das die Ortsbeiräte frei verfügen sollen.

Damit möchte die Koalition die Rolle der Ortsbeiräte stärken und es ihnen ermöglichen, kleinere Maßnahmen im Stadtteil, wie etwa die Erdbeerkerwe in Rosengarten, finanziell zu unterstützen. Finanz-Fachbereichsleiter Gregor Ruh machte gegenüber den Koalitionären im Ausschuss allerdings deutlich, dass es für einen solchen Posten keinen Haushaltstitel gebe.

In einem weiteren Antrag wollen SPD und FDP die Stadtverwaltung dazu auffordern, den Beitritt zum geplanten Landschaftspflegeverband Bergstraße zu prüfen. 10 000 Euro sollen hierfür mit Sperrvermerk in den Haushaltsplan eingestellt werden. Vom Landschaftspflegeverband erhoffen sich die beiden Fraktionen konkrete Projekte für mehr Biodiversität und Entlastung für die Verwaltung in Aufwand und Pflege von Projekten zum Erhalt und Ausbau der Artenvielfalt in der Gemarkung.

Keine Steuer für Tierheimhunde

Das Tierheim liegt beiden Partnern in einem dritten Antrag am Herzen. Nachdem eine Initiative der Koalition im Jahr 2020 einen Anschluss an das öffentliche Wassernetz zum Ziel hatte, möchte die Koalition nun die dauerhafte Befreiung für alle Hunde aus dem Tierheim von der Hundesteuerpflicht. Dies mache es attraktiver, einem Tier aus dem lokalen Tierheim ein Zuhause zu geben. Den Hinweis von Finanz-Fachbereichsleiter Ruh, eine solche Steuerbefreiung widerspreche dem Gebot der Steuergerechtigkeit, konterte Sozialdemokrat Fritz Götz mit der Erwiderung: „Dann sollten wir das Risiko auf uns nehmen.“

Ferner möchte die Koalition die Bildung durch Lesen stärken und Leseausweise unabhängig vom Einkommen der Eltern zugänglich machen. Nach ihren Wünschen sollen alle Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren kostenlos lesen dürfen. Parallel dazu erfolgt eine moderate Gebührenanpassung bei den Erwachsenen. Da das Land Hessen für die Teilbefreiung von Gebühren Fördermittel bereithält, sollen diese genutzt werden, so die Anregung der Koalition.

Als Gegenfinanzierung möchten die Koalitionäre 30 000 Euro für die Anschaffung von Parkscheinautomaten mit einem Sperrvermerk versehen: „Wir stehen dazu, dass Parken zur Unterstützung der nach wie vor darbenden Innenstadt kostenfrei bleiben muss. Mindestens solange bis ein griffiges Parkraumkonzept und eine Klärung der Zukunft des Parkhauses vorliegt“, so SPD und FDP in einer Pressemitteilung.

Während die CDU auf eigene Anträge verzichtete – Fraktionschef Edwin Stöwesand erklärte mit Blick auf die defizitäre Haushaltslage: „Wir wollen keine Wahlgeschenke machen“ –, kündigte Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel zwei Anträge an. So soll über eine Budgetierung die Entschädigungssatzung für die Freiwillige Feuerwehr neu geregelt werden. Außerdem wollen die Grünen – allerdings stellenplanneutral – zwei zusätzliche Stellen für die Verkehrsüberwachung einrichten. urs

