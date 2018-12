Partei auf allen Kanälen erreichbar

LAMPERTHEIM.Mit einer Pressekonferenz im Alten Rathaus hat der SPD-Ortsverein sein politisches Jahr beendet. Die Sozialdemokraten berichteten aus der Stadtverwaltung (Jens Klingler), aus dem Kreistag (Fritz Götz) und aus der städtischen Fraktion (Marius Schmidt). Insgesamt zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz.

Die größte Neuigkeit hatten sich die Genossen bis zum Schluss aufgehoben. Die SPD sei für Lampertheimer auf vielen Kanälen erreichbar, berichtete Nico Tamburello. „Das erweitern wir nun um Whatsapp“, kündigte der Vorsitzende der Jusos Ried an. Die Vorteile dafür lägen auf der Hand. Bürger können den Ortsverein ab sofort direkt via Smartphone-App kontaktieren – und dürfen auf schnelle Antwort und Infos aus erster Hand hoffen. „Das ist unser Anspruch“, so Tamburello. Die SPD sieht die neue Dialogmöglichkeit auch als Impulsgeber für ihre politische Arbeit und als Ergänzung zum Gespräch.

Ziele für 2019

Für die Verantwortlichen ist es ein weiterer Schritt auf die Bürger zu und steht gewissermaßen symbolisch für ihre Arbeit vor Ort. „Themenveranstaltungen, Sommertour, Stammtisch, E-Mail und Facebook – wir sind ein offenes Haus“, fand auch Marius Schmidt. Mit zahlreichen Veranstaltungen sei man in Lampertheim sehr präsent und ehrenamtlich äußerst aktiv. „Wir sind die maßgeblich bestimmende politische Kraft in Lampertheim“, betonte der Fraktionsvorsitzende.

In dieser Funktion berichtete er von den Errungenschaften der sozialliberalen Koalition in der Spargelstadt. Ein Herzensthema der SPD ist der soziale Wohnungsbau. Dank der Baugenossenschaft würden Pläne für 67 neue, bezahlbare Wohneinheiten existieren. Auch das Modell „clevermieten“ sei ein Baustein. In Sachen öffentlicher Nahverkehr wolle man 2019 eine Busverbindung nach Heppenheim auf den Weg bringen und sich stadtweit für den barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen einsetzen.

Auf SPD-Antrag hin werde aktuell ein Straßensanierungskonzept erstellt mit dem Ziel, den Investitionsstau bei kaputten Straßen abzubauen und eine bürgerverträgliche Lösung für Straßenbeiträge zu finden. Eine Bürgerbeteiligung stellten die Lokalpolitiker dabei in Aussicht. In Sachen Wirtschaftsförderung schwebt der SPD das Projekt „Co-working“ vor: Jung- und Kleinunternehmer können sich Büroräume günstig teilen und so Leerstände vermeiden.

Auch setze man sich mit der Plattform „Online-City“ auseinander, bei der regionale Produkte gebündelt auch online angeboten werden. Nachdem man im Haushaltsplan bei der frühkindlichen Bildung „Pflöcke eingeschlagen“ habe, steht 2019 der generationsübergreifende Ausbau städtischer Kitas in „Familienzentren“ im Fokus.

Erster Stadtrat Jens Klingler berichtete von einem Projekt, das vom Kreis Bergstraße aufgegriffen wurde: „Künftig stehen Senioren drei ehrenamtliche Wohnberater zur Verfügung“, sagte Klingler. Kreistagsmitglied Fritz Götz machte auf die Einsparungen der Großen Koalition in Heppenheim aufmerksam. Auch soll eine Wohnagentur zur Beratung der Gemeinden eingerichtet und die Unterbringungskosten für Sozialhilfeempfänger auf Grundlage der Gesamtmiete statt nur der Kaltmiete neu berechnet und jährlich angepasst. ksm

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018