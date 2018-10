Niedrigwasser

Besucher betrachten staunend das trockene Flussbett

„Wie an der Nordsee sieht es hier aus, hat mein Mann gesagt. Das musste ich mir jetzt mal anschauen!“ Wie der Bibliserin geht es derzeit vielen Besuchern am Rhein in Nordheim: Sie betrachten staunend die breite Sandbank.