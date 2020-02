Party im Tollhaus

Hofheim.Mit der Hexennacht zur Altweiberfastnacht rundete der Hofheimer Carnevalverein (HCV) sein Veranstaltungsangebot in dieser Kampagne ab. Nach zwei ausverkauften Prunksitzungen und der Kinderfastnacht im proppenvollen Bürgerhaus war auch die Hexennacht erstmals frühzeitig ausverkauft. Nahezu alle der Besucher kamen verkleidet oder maskiert.

Die Hexennacht hat längst den Status als Geheimtipp in der Region überschritten, ist fest etabliert im Kalender vieler Narren. Ein voller Erfolg für den HCV und zugleich die Bestätigung, nach Startschwierigkeiten in den Anfangsjahren an der Band „The Groove Generation“ festgehalten zu haben. Die Bürstädter Partymacher verstanden es großartig bei ihrem elfjährigen Jubiläum in Hofheim, den „Bau“ in ein wahres Tollhaus zu verwandeln.

Dabei war die Setliste der spielfreudigen „Groover“ perfekt auf Fastnacht abgestimmt. Nach dem groovigen Start mit „Finally“, „Rappers Delight“ oder „Word Up“ erfolgte bereits im ersten Block der Übergang zu Party- und Schlagerhits. „Cordula Grün“, „1000 mal belogen“, Mamma lauda“ und zum Finale der „Pur Hitmix“ sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Mit „What Is Love“ begann das zweite Set, das mit „Scheiß drauf“ und „Verdammt ich lieb dich“ auch wieder absolute Abräumer enthielt, bei dem kräftig mitgetanzt und mitgesungen werden konnte. „Narcotic“ lud zum Mithüpfen ein.

„Atemlos“ und „Viva Colonia“

Zu großer Form liefen „The Groove Generation“ dann nochmals im letzten Set auf. Diesmal gab es gleich die deutschen Schlager wie das „Bobfahrerlied“, die Dauerbrenner „Atemlos“ und „Viva Colonia“ als Einstieg. Mit Susanne Czech, Mirjam Schumacher, Marcel Kilian und Dominik Winkler, der für den erkrankten Kai Schneider in die Bresche sprang, verfügt die Formation über vier Sängerinnen und Sänger, die ihre Stimmen je nach Hit perfekt einzusetzen wissen.

Begeistert von der fantastischen Stimmung zeigten sich auch HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl, HCV-Finanzchef Volker Hildebrand und viele weitere der anwesenden Protagonisten des HCV. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 24.02.2020