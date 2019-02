Party mit den Hits der Neuen Deutschen Welle

Lampertheim.cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden für Donnerstag, 7. März, 20 Uhr, zu einem weiteren Highlight der Extraklasse mit dem Titel: „Die MIL NDW-Party live - Hits der Neuen Deutschen Welle!“ in den Schwanensaal ein.

Die Neue Deutsche Welle ist bis heute einzigartig und faszinierend. Schrill, laut und teilweise aufmüpfige Texte waren bezeichnend für viele Songs. Ganz Deutschland war in den 1980er Jahren im NDW-Fieber und die Musiker-Initiative-Lampertheim möchte dieses Fieber am 7. März nach Lampertheim in den Schwanensaal bringen.

Projektleiter Thomas Wörner ist in dieser Zeit aufgewachsen und hat die Deutsche Welle selbst miterlebt. Er hat ein buntes Musikprogramm zusammengestellt, das mit Songs von Joachim Witt, Geier Sturzflug, Markus, Trio, UKW, Extrabreit und vieler anderer Interpreten die alten Zeiten noch einmal richtig aufleben lassen wird. Dazu hat er eine fantastische Band zusammengestellt, die mit Matthias Klöpsch, Patrick Embach, Frank-Willi Schmidt und Patrick Schneller dem Publikum mächtig einheizen wird. Die Sängerin Francesca Galiano aus Mannheim wird mit viel Charme, ausdrucksvoller Stimme und schauspielerischem Talent für Stimmung sorgen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019