Party zum Kleidertausch

Lampertheim.Am Freitag, 24. Mai, findet von 19.30 bis 21.30 Uhr die erste Lampertheimer Kleidertausch-Party in der Wormser Straße 10 statt. Das teilt das Familienzentrum Bensheim in einer Pressemitteilung mit.

Das Konzept der Kleidertauschbörse sei denkbar einfach: Alle tauschwilligen Frauen geben vorab maximal zehn sehr gut erhaltene und gewaschene Kleidungsstücke und Accessoires gegen Chips ab. Auf der Party können diese dann gegen andere Kleidungsstücke und Accessoires eingetauscht werden. Haben sich alle „ausgetauscht“, kann bei Musik, Getränken und Knabbereien der persönliche Mode-Erfolg gefeiert werden. Hintergrund der Aktion ist der Umweltgedanke, erklärt das Familienzentrum.

Angenommen werden nur sehr gut erhaltene Teile (Damenbekleidung, Schuhe, Taschen, Tücher, Gürtel). Nicht angenommen werden Schmuck, Unterwäsche und Bademoden. Pro Person können maximal zehn Teile abgegeben werden. Pro Teil erhält man einen Chip. Man kann nur so viele Teile tauschen, wie man über Chips verfügt. Übriggebliebene Kleidungsstücke gehen an die DRK Kleiderkammer Bensheim.

Abgabetermin für die Tauschware ist Mittwoch, 22. Mai, von 17 bis 18 Uhr Büro des Familienzentrums Bensheim in der Wormserstraße 10 in Lampertheim. Die Kosten betragen fünf Euro pro Teilnehmer. Bei Fragen steht das Büro in Bensheim unter 06251/80 5 3 10 zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019