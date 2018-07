Partystimmung mit „Hulapalu“

Anzeige

Lampertheim.Passend zu den hochsommerlichen Temperaturen am Wochenende verwandelten sich die Biedensand-Bäder am Samstag in den Ballermann. Zum zweiten Mal fand dort die „Mallorca Invasion“ statt. Veranstaltet wurde das Festival von der S.A.W.I. Management GmbH und Torsten Hartmann, der ebenfalls der Inhaber der neuen Flip-Flop-Bar am Badesee ist. Unterstützt wurden sie dabei von Papst Security und Fillauer Veranstaltungstechnik.

Die Partyschlager-Fans strömten ab der Mittagszeit auf das Veranstaltungsgelände. Vor der Bühne fanden sich einige Stehtische, an denen die Besucher die Musik genießen konnten. Im hinteren Bereich des Geländes standen neben Sitzgelegenheiten auch Food-Trucks und die Getränkebar bereit. Viele Mallorca-Fans kamen jedoch ausgestattet mit Decken und Handtüchern und suchten sich ein schattiges Plätzchen am Rand der Rasenfläche. Der VIP-Bereich fand sich hinter der Bühne, welche die VIPs im Gegensatz zu den anderen betreten durften.

In bunte Farben gekleidet

Ganz nach dem Thema Mallorca waren die Besucher in bunten Farben, Badebekleidung oder Hawaihemden gekleidet. Die Strohhüte machten das Partyoutfit komplett. DJ Christian Schall, der in der Szene der Mallorca-Partys bekannt ist, brachte die Besucher in Stimmung und erklärte den Programmablauf. Den Anfang machte Robin Henderson, der die Mallorca-Fans mit Andreas Gabaliers „Hulapalu“ sofort zum Mitsingen animierte. Es folgten die Auftritte von Isi Glück und Axel Fischer, zu deren Musik die Partygäste wild tanzten und klatschten.