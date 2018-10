Pastorales Gewissen

Während die Katholische Kirche weltweit um ihre Reputation kämpft, kommen die katholischen Pfarreien in Lampertheim nicht zur Ruhe. Nachdem der Leiter der Gemeinde Mariä Verkündigung, Erhard Schmitt, nach längerer Krankheitsphase nach Viernheim gewechselt ist und der langjährige Hirte von St. Andreas, Peter Hammerich, verstarb, stehen die Gläubigen mit der Beurlaubung von Pfarrer Patrick Fleckenstein nun erneut vor einer ungewissen Situation, die ihr Vertrauen auf eine gnädige Lenkung durch höhere Mächte auf eine harte Probe stellt.

Es ist hier nicht der Platz, über die Gründe für Fleckensteins Beurlaubung zu spekulieren. Eines aber wird man mit Blick auf den Pastoralen Weg, der im Bistum Mainz mit einer radikalen Strukturreform verknüpft ist, wünschen dürfen: dass er seinen Namen verdienen möge. Zwar ist nicht zu übersehen, dass der demografische Wandel auch vor den Toren der katholischen Kirche nicht Halt macht. Er zwingt die Verantwortlichen dieser Kirche, in größeren Einheiten zu denken, um der sinkenden Kirchensteuern und des Priestermangels, der offenbar stärker ins Gewicht fällt als der Rückgang an Kirchenmitgliedern, Herr zu werden. Insofern agiert die Kirche als Institution wie ein Wirtschaftsunternehmen.

Andererseits verpflichtet der geistliche Hintergrund, der sich mit dem Begriff „Pastoraler Weg“ verknüpft, die Kirchenleitung zu einem behutsamen Umgang mit den bestehenden Strukturen im Bistum. Man kann Gemeinden mit reichen lokalhistorischen Traditionen und unterschiedlichen Prägungen sowie geografischen Gebundenheiten nicht wahllos zusammenwürfeln, schon gar nicht in einem sehr engen Zeitraum. Und: So einleuchtend die Notwendigkeit scheinen mag, im Bistum größere Verwaltungseinheiten zu bilden, so sehr ist offenbar gleichzeitig darauf zu achten, die Gemeindeleitungen nicht mit der wachsenden Größe ihrer Aufgaben zu überfordern.

Inwieweit es unter den Lampertheimer Gemeindehirten Opfer solcher Überlastungssymptome gibt, lässt sich lediglich mutmaßen. Anzeichen hierfür gibt es jedoch in deutlichem Maße. Hier ist das pastorale Gewissen der Kirchenleitung gefordert.

