Paul Kühn schießt 380 Ringe

Hüttenfeld.Beim vierten Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen in Rittenweier haben 41 Schützen aus neun Vereinen teilgenommen. An diesem Abend überraschten vor allem die Luftpistolenschützen. Mit 380 Ringen schoss sich Paul Kühn auf das Niveau der Gewehrschützen. Doch auch Helge Rönnau hatte sich und seine Pistole im Griff und kam so zu ebenfalls sehr starken 377 Ringen, so dass beide Pistolenschützen in ihrem jeweiligen Team in die Mannschaftswertung der fünf besten Schützen kamen. Wie immer wurden die Auflageschützen den Teams separat zugelost, um die Mannschaftsergebnisse nicht zu verfälschen.

Platz fünf mit 1849 Ringen

Für das gelbe Team, die Schützen werden in der Frühjahrsrunde einer Mannschaft zugelost, die rot, schwarz, gelb, grün oder blau benannt ist, war es denn auch Luftpistolenschütze Paul Kühn, der mit 380 Ringen Mannschaftsbester noch vor dem Auflageschützen Heinz Käppler mit 379 Ringen wurde. Cornelius Schürer steuerte 370 Ringe, Heike Marquardt -Becker 367 Ringe bei. Zusammen mit den 353 Ringen von Andrea Löffler hatte das Team am Ende 1849 Ringe vorzuweisen, was Platz fünf an diesem Abend brachte. Nicht in die Wertung kamen Heike Manns mit 352 Ringen und Dirk Weber mit 332 Ringen.

Im schwarzen Team schoss Auflageschütze Franz Klemm mit 396 Ringen das beste Ergebnis. In der Mannschaft schossen ferner Tanja Marquardt 373 Ringe, Karina Weber 370 Ringe, Armin Becker 366 Ringe und Nico Bickel 361 Ringe, was zusammen das Mannschaftsergebnis von 1866 Ringen ergab. Außerhalb der Wertung blieben Christian Schulz mit 353 Ringen und Joachim Kitik mit 313 Ringen. Damit belegte das Team Platz vier.