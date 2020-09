Persönliche Predigt

Thomas Höppner-Kopf bei seinem Vorstellungsgottesdienst. © ron

Hüttenfeld.Der Vorstellungsgottesdienst von Pfarrer Thomas Höppner-Kopf lockte viele Gemeindemitglieder in die Neuschlösser Friedhofskapelle. Durch die Hygienebestimmungen waren fast alle Sitzmöglichkeiten besetzt.

Höppner-Kopf hat sich auf die am 1. Januar 2021 frei werdende Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld und der Johannesgemeinde Neuschloss beworben. Was die Besucher erlebten, war eine besinnliche Stunde in lockerer Atmosphäre mit meditativen Elementen.

Seine Predigt, die erfreulich persönlich gehalten wurde, stellte der 57-Jährige unter ein Bibelwort aus dem ersten Korintherbrief. Er berichtete in seiner Ansprache unter anderem von einem Urlaubserlebnis, wo er in einer Kirche mit Kirchenvorstehern ins Gespräch kam.

Da Gesang im Gottesdienst derzeit untersagt ist, übernahmen diesen Part die beiden Kirchenmusiker der Gemeinden. Inge Hoppner begleitete Ronald Ehret, der die Gemeindelieder solistisch von der Empore intonierte, auf der Orgel. In den nächsten Wochen werden die Kirchenvorstände über die Einstellung Höppner-Kopfs befinden. ron

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.09.2020