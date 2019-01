Persönliches Ferienmärchen für alle Nachwuchskicker

Hüttenfeld.In den Osterferien ab Mitte April, bei optimalem Fußballwetter, macht das Kicken besonders viel Spaß. Weit über 27 500 Kinder und Jugendliche haben bereits die rund 600 FFH-Fußballkurse besucht. Im Sommer 2017 hat die FFH-Fußballschule mit über 50 Trainern und 510 Kindern und Jugendlichen einen Rekord nach Frankfurt geholt: die Größte mehrtägige Fußballschule. Damit wurde der bisherige Weltrekordinhaber, der FC Barcelona, übertroffen. In der FFH-Fußballschule möchten die Trainer die fußballerischen Fähigkeiten jedes Teilnehmers in Verbindung mit einer Menge Spaß weiterentwickeln. Jeder Kurs soll ein kleines Ferienmärchen sein.

Maßgeblich dafür verantwortlich ist der frühere Fußballprofi Markus Husterer, der die FFH-Fußballschule seit 2016 leitet. „Es macht eine Menge Spaß, täglich an der Entwicklung der FFH-Fußballschule zu arbeiten und den Teilnehmern nue Übungen zu vermitteln. Die funkelnden Kinderaugen bei jedem Kurs bestätigen unsere Arbeit und treiben uns täglich an, diese zu optimieren“, betont Husterer.

Der nächste Kurs in Hüttenfeld auf dem Gelände der SG Hüttenfeld findet vom 15. bis 18. April statt. Die FFH-Fußballschule ist für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren ausgelegt, die Spaß und Freude am Fußballspielen haben. Die Teilnehmer treffen gegen 9.30 Uhr am Stützpunkt ein und können nach dem Trainingstag um 15.30 Uhr wieder abgeholt werden.

Die jungen Kicker durchlaufen in dieser Zeit mehrere, sorgfältig aufeinander abgestimmte Trainingsstationen. Um 12 Uhr nehmen die Fußballschüler ein sportgerechtes Mittagessen ein, das garantiert nach dem Geschmack der hungrigen Mägen ist. Die Ausrüstung in Form von Trikot, Hosen und Stutzen stellt die FFH-Fußballschule. Diese Ausstattung dürfen die Kids auch nach dem Kurs mit nach Hause nehmen und sie für Besuche in der Frankfurter PSD Bank Arena nutzen, wenn der FSV Frankfurt ein Spiel in der Regionalliga Südwest absolviert. So bekommen die Jugendlichen nämlich zu jeder Partie freien Eintritt.

Sozialverhalten im Fokus

Die FFH-Fußballschule verfolgt aber nicht nur ein fußballerisches Ziel, sondern kümmert sich auch um das Sozialverhalten der Kinder. Aspekte wie Integration, Toleranz und Fair Play werden geschult und haben bei der Fußballschule eine große Bedeutung. Hier lernen die Fußball-Begeisterten das Miteinander, das Spielen im Team und die Einbindung vermeintlich „Schwächerer“ in das Team.

Der Preisträger, der sich durch besonders sozial vorbildliches Verhalten gegenüber Trainern und Mitspielern hervorgetan hat, erhält das Fair-Play-Trikot und zusätzlich fünf VIP-Tickets inklusive Parkschein für ein Heimspiel des FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019