Personalie löst Trauer und Protest aus

Lampertheim.Die evangelischen Christen Lampertheims kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Dagegen wachsen in den katholischen Pfarreien Enttäuschung und Verdruss, die schließlich in eine Proteststimmung umschlagen. So unterschiedlich erleben Protestanten und Katholiken das zurückliegende Jahr.

Noch haben sie sich vom Lutherjahr 2017 mit seinen zahlreichen Feieranlässen zum 500. Geburtstag der Reformation nicht erholt, da holen die Mitglieder der evangelischen Lukasgemeinde abermals tief Luft. Denn sie starten in ein weiteres Jubiläumsjahr durch. Es gilt der Domkirche, dem baulichen Wahrzeichen Lampertheims. Das Gotteshaus feiert seinen 150. Geburtstag.

Protestanten feiern

Die feiergewohnten evangelischen Christen wollen sich nicht lumpen lassen und stellen einen Veranstaltungsmarathon auf die Beine. In Predigten, Veranstaltungen, Aktionen und Konzerten, die schließlich in einer „Langen Nacht der Musik“ unter Leitung von Kirchenmusikerin Heike Ittmann gipfeln, lässt die Lukasgemeinde ihren Dom hochleben und würdigt ihn zugleich als Symbol der Versöhnung zwischen ehemaligen Kriegsgegnern, als Zeichen des Wiederaufbaus nach der scheinbar vernichtenden Zerstörung – und als bleibende Hoffnung für eine von zahlreichen Bekümmernissen geplagte Welt.

Welche Formen solche Bekümmernisse annehmen können, haben die Mitchristen der katholischen Pfarreien in diesem Jahr leidvoll erfahren müssen. Nach dem Tod von Pfarrer Peter Hammerich und dem Ortswechsel Pfarrer Erhard Schmitts von Lampertheim nach Viernheim erkennen die Katholiken in Patrick Fleckenstein einen zum Aufbruch bereiten jungen Pfarrer, mit dem sich die Aussicht auf einen vielversprechenden Weg in die Zukunft verknüpft. Besonders mit Blick auf die Pläne der Mainzer Bistumsleitung für eine Neustrukturierung ihrer Pfarreien schien Fleckenstein in der Lage zu sein, diese Prozesse zusammen mit seinen Gemeinde- und Verwaltungsräten konstruktiv zu gestalten.

Katholiken geschockt

Doch dann der Schock: Im Herbst teilt der Pfarrer mit, er habe sich von seinem Dienst in St. Andreas und Mariä Verkündigung beurlauben lassen. Die Bistumsleitung bestätigt auf Anfrage, Fleckenstein sei mit Wirkung zum 1. November „bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit“ beurlaubt worden. In seinem Abschiedsgottesdienst einige Wochen später wird Fleckenstein allerdings klarstellen, dass er nicht krank sei. Stattdessen berichtet er über Zerwürfnisse mit der Bistumsleitung, genauer mit Generalvikar und Weihbischof Udo Markus Bentz, der ihn beim Mainzer Bischof Peter Kohlgraf diskreditiert habe.

„Meine Person wurde in Frage gestellt, und das hat letztendlich zu meiner Entscheidung, vom Seelsorgeamt in Lampertheim zurückzutreten, beigetragen“, erläutert Fleckenstein in seiner Abschiedsrede. Darin übt er auch Kritik an einem Klerikalismus, der viele Verwerfungen in der katholischen Kirche verursache. Über seine zurückliegende Tätigkeit sagt Fleckenstein: „Ich war hier gerne Pfarrer.“ Daraufhin zieht sich der ehemalige Hirte der katholischen Gemeinden in Lampertheim aus der Öffentlichkeit zurück.

Bitte um Gespräch

Die Angehörigen beider Pfarreien sind von diesem Vorgang außerordentlich betroffen. Nach dem Abschiedsgottesdienst schäumen die Gefühle hoch, es fließen Tränen. Doch in den Tagen danach fassen die Gemeinderäte einen Entschluss: Sie verfassen einen Brief an die Mainzer Bistumsleitung. Darin bringen sie die Betroffenheit der Lampertheimer katholischen Christen zum Ausdruck und bitten um ein Gespräch mit dem Bischof. Außerdem geben sie ihren Mitchristen die Gelegenheit, sich in Form einer Petition auch persönlich an Peter Kohlgraf zu wenden. „Wir wollen ihn nicht gehen lassen“, lautet der Wunsch, Patrick Fleckenstein in Lampertheim zu halten.

Gegenstand des erwünschten Gesprächs soll aber auch der Prozess der Strukturreform im Bistum selbst sein. Nachdem die Lampertheimer Pfarreien zusammen mit der Pfarrei Herz Jesu auf dem Weg der Fusionierung vorangeschritten sind, bremst Mainz diesen Prozess ab und unterstellt ihn mit dem Begriff „Pastoraler Weg“ einer neuerlichen Überprüfung. Mit ihren Irritationen über diesen Kurs fühlen sich die Katholiken Lampertheims indes bis heute alleine gelassen.

