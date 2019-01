Peter Giesse ist Ehrenmitglied

Lampertheim.Der Skatclub „Spargelbuben ‘84“ Lampertheim ehrte mit Urkunden und Geldpreisen seine Clubmeister des Jahres 2018. Aus den besten 25 Spielabenden je Mitglied wird hierbei der Durchschnitt der Punkte ermittelt.

Dabei erreichte Hubert Ditter mit 1906,9 Punkten den dritten Platz; Helmut Krenz belegte mit 1939,8 Punkten Platz zwei. Vereinsmeister wurde zum ersten Mal Gerhard Meurer mit 1967,5 Punkten. Meurer erspielte mit einer Gesamtsumme von 82 232 Punkten auch die meisten Punkte aller Vereinsmitglieder. Er wurde somit Pokalsieger des Jahres 2018 und erhielt den Wanderpokal, auf den sein Name graviert wurde.

Als Höhepunkt des Abends wurde Peter Giesse zum Ehrenmitglied ernannt. Er erhielt vom ersten Vorsitzenden des Vereins, Hubert Ditter, eine Ehrenurkunde aus Holz mit bedruckter Alu-Platte sowie einen Geschenkkorb. Ditter betonte in seiner Laudatio die Verdienste Giesses für den Verein. Er sei ein Mitglied der „zweiten Stunde“, da er bereits 1985, also ein Jahr nach Vereinsgründung, den Spargelbuben beitrat. Auch stehe er dem Verein jederzeit engagiert und hilfsbereit zur Seite, so Ditter weiter. Peter Giesse feierte Heiligabend seinen 80. Geburtstag und der Verein wünschte ihm noch viele gesunde Jahre und weiterhin viel Freude am Skatspiel. Nach dem offiziellen Teil verbrachte man noch einige angenehme Stunden in gemütlicher Runde.

Die „Spargelbuben 1984“ weisen darauf hin, dass der wöchentliche Clubabend jeden Freitag um 19.30 Uhr im Lokal „Darmstädter Hof“, Wormser Straße 2 in Lampertheim stattfindet. Hierzu sind Gastspieler jederzeit eingeladen. Ansprechpartner ist Hubert Ditter (E-Mail: hditter@t-online.de oder Telefon: 06206/1 34 75). red

