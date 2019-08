Pfadfinder feiern 70. Geburtstag

LAMPERTHEIM.Ludwig Metzner kann sich noch gut erinnern. Schon damals, am 5. Juni 1949, war er als kleiner Junge im Christkönigsheim dabei, als die katholische Pfadfinderschaft in Lampertheim ihre allererste Gruppenstunde abhielt. Vor 70 Jahren gründete sich dort nach einem Gottesdienst der Stamm Guy de Larigaudie in Lampertheim als Teil des Bundesverbands Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG). Was damals mit einigen Buben angefangen hat, ist bis heute auf 85 aktive Pfadfinder und 30 fördernde Mitglieder im zugehörigen Verein angewachsen. Zum Geburtstag gab es ein großes Fest auf dem Gelände zwischen B44 und Hollerngraben.

Eine große Jurte, ein Lagerfeuer, Stockbrot und eine Gitarre – damals wie heute sind diese Dinge fest verankert im Pfadfinderleben. Ansonsten hat sich seit der Gründung der Lampertheimer Pfadfinder nach Ende des Zweiten Weltkriegs aber viel geändert. Noch lange nach der Gründung waren nicht einmal Frauen zugelassen, heute führt mit Alicia Pfannmüller eine Frau den Stamm. „Früher war auch alles viel militärischer“, berichtete der Vereinsvorsitzende Björn Burwitz.

Blick auf die Geschichte

Die Veränderungen konnten Besucher anhand eines Museumswagens nachverfolgen. In dem Bauwagen hingen viele Bilder und Schriftstücke aus 70 Jahren Pfadfinderschaft, auch Ehrengast Ludwig Metzner fand dort Erinnerungen an die allerersten Stunden. Zum Geburtstag kamen aber nicht nur eingefleischte Pfadfinder auf das Grundstück, das den DPSGlern seit 15 Jahren gehört. Unter die Gäste mischten sich auch zahlreiche Gratulanten wie Bürgermeister Gottfried Störmer, der neue Pfarrer Christian Rauch oder der Lionsclub. Auch die evangelischen Pfadfinderkollegen des Stammes Kurfürst Friedrich III. gaben sich mit einem Besuch und Glückwünschen die Ehre – sie feiern im September ebenfalls ihr 70-jähriges Bestehen.

„Mit so vielen Leuten haben wir gar nicht gerechnet“, freute sich Björn Burwitz. Er ist Vorsitzender des Fördervereins, der den aktiven Stamm mit Geldern unterstützt. Für etwa 90 Gäste hatten die Pfadfinder eingedeckt, am Mittag waren es aber fast 150. Und das, obwohl immer wieder Regen einsetzte. Geboten war für Besucher aber auch bei Regen einiges – und die Pfadfinder sind schließlich Spezialisten im Zelte aufbauen. Am Lagerfeuer spielten Elisabeth van de Bovenkamp, Kuratin des Stammes, und Rosi Schlesinger Lieder mit der Gitarre. Die Stammesmitglieder brutzelten fleißig am Grill, am Mittag gab es Kaffee und Kuchen. Für die Kinder gab es sogar eine eigene Cocktailbar, in der sie sich bunte Säfte mischen durften. Als besonderen Höhepunkt hatte der Stamm auch eine „Kinojurte“ aufgebaut, in der der Film über ihre diesjährige 72-Stunden-Aktion Premiere feierte. Dabei hatten die Pfadfinder den St. Andreas Pfarrgarten komplett auf Links gedreht und neu gestaltet.

Noch bevor das Fest begann, stand die Stammesversammlung auf dem Programm. Ronnie Gutschalk verabschiedete sich aus dem Vorstand. Seinen Platz nimmt der 18-jährige Alexander Tybussek ein, der nun gemeinsam mit Alicia Pfannmüller den Stammesvorstand bildet. Bei der DPSG ist Tybussek schon seit 2007. Gemeinsam durften die Zwei einen großen Jubiläumskuchen anschneiden und das Fest eröffnen.

Zu ihrem 70-jährigen Bestehen erhielten die Pfadfinder reichlich Geschenke. Der Förderverein überreichte eine Jurten-Seitenplane in Schwarz mit dem Lampertheimer Stadtwappen darauf. Bürgermeister Gottfried Störmer schenkte dem Stamm einen Kirschbaum. Beide Präsente sollen die Verbundenheit und Verwurzlung von Pfadfindern und Gemeinde symbolisieren. Helmut Kill übergab für den Lionsclub eine Spende von 1000 Euro für die Fahrt ins Diözesanlager. Einen traditionellen Rebstock übergab Pfarrer Christian Rauch. Der Steinmetz Boris Boxheimer fertigte eine Steinsäule für die Pfadfinder an. ksm

