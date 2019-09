Pfadfinder feiern 70-Jähriges

Lampertheim.Rückblick und Feierlaune stehen am letzten Septemberwochenende bei den Lampertheimer Pfadfindern im Mittelpunkt: Der Stamm Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz feiert vom 27. bis 30. September sein 70-jähriges Bestehen. Er wurde in der Neujahrsnacht 1948/49 offiziell in Lampertheim als Stamm bestätigt.

Im Freibad zwischen Badesee und Rheindamm wird zu diesem Anlass ein Pfadfinderlager mit den typischen „Schwarzzelten“ entstehen. Neben den eigenen Stammesmitgliedern werden verschiedene Gäste aus den Gruppen des Gaus Burgund drei Tage lang in Lampertheim zu Gast sein. Das Jubiläumslager steht unter dem Zeichen des Regenbogens, der die Verbundenheit zur Pfadfinderschaft und zum Glauben an Jesus Christus symbolisiere, aber auch für Frieden, Vielfalt und Toleranz stehe, wie die Pfadfinder betonen.

Für Samstag, 28. September, ist ein ausgedehntes Stadterkundungsspiel geplant, das die Pfadfinder kreuz und quer durch Lampertheim und seine Gemarkung führt. Dabei müssen mit Hilfe der Bevölkerung verschiedene Aufgaben gelöst werden. Die siegreichen Gruppen werden mit Preisen belohnt. Außerdem steht eine Singunde in der Jurtenburg auf dem Programm.

Am Sonntag, 29. September, werden die Lagerteilnehmer zur Domkirche ziehen, wo um 10 Uhr der Jubiläumsgottesdienst stattfindet, den die Pfadfinder mitgestalten. Der Gottesdienst wird von den Pfarrern Behnke und Kröger geleitet. Der Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche entfällt. Die Mitglieder der Martin-Luther-Gemeide sind eingeladen, in die Domkirche zu kommen.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher, Interessierten und Ehemaligen eingeladen, sich im Zeltlager bei Speis und Trank zu stärken.

Um 15 Uhr gibt es die Gelegenheit, Grußworte zu sprechen. Danach wird die Kaffee- und Kuchentafel eröffnet. Der Sonntag wird mit einem bunten Abend bei Lagerfeueratmosphäre beschlossen.

Das Lager und eine Ausstellung über 70 Jahre Stammesgeschichte können besichtigt werden. Verschiedene Aktivitäten laden zum Mitmachen ein. Es kann selbst Apfelsaft gekeltert oder Stockbrot geröstet werden. Bastelaktionen, wie Taschendruck oder Lilien bemalen und Spiele für Kinder sind ebenfalls vorbereitet. Außerdem wird ein Magier die Besucher mit seinen Kunststücken verzaubern.

In Vorbereitung ist auch eine Stammeschronik, die in Auszügen bereits vorliegt und angeschaut werden kann. Interessierte können sich in eine Liste eintragen. Die Chronik über 70 Jahre Stammesgeschichte soll zur Waldweihnachtsfeier vorliegen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019