Pfadfinder feiern Jubiläumslager in Lampertheim

Lampertheim.Drei Tage lang feierte der Pfadfinderstamm Kurfürst Friedrich III von der Pfalz sein 70. Bestehen, stilecht mit einem großen Zeltlager neben dem Badesee der Biedensandbäder. Dort hatten die Stammesmitglieder zuvor trotz widriger Wetterbedingungen eine große Jurtenburg von fünf Metern Höhe, sieben Schlafkohten, eine Feuerjurte, ein Lagertor und erstmals einen Glockenturm mit funktionierender Turmuhr aufgebaut.

In der Jurtenburg versammelten sich die 45 Lagerteilnehmer zur abendlichen Singrunde am Lagerfeuer. Gleichzeitig war die zentrale Jurte an den Wänden mit zahlreichen Fotos und Dokumenten aus der siebzigjährigen Geschichte bestückt. Zu den ständigen Lagerteilnehmern kamen täglich viele ehemalige Stammesmitglieder hinzu. Zwei davon hatten eigens die Reise aus der Schweiz angetreten.

Speziell für die auswärtigen Gäste aus dem Gau Burgund war ein Stadterkundungsspiel organisiert worden, das die Pfadfinder kreuz und quer durch die Lampertheimer Gemarkung führte. Alle Gruppen haben die ihnen gestellten Aufgaben lösen können.

Während die Jüngeren im Stadtgebiet unterwegs waren, grillten die Älteren auf einem großen Spieß ein Jungschaf, das von Stammesmitglied Peter Medert beigesteuert wurde. Nach fünf Stunden war es gar und wurde mit großem Appetit am Abend verspeist.

Brücke zum Glauben geschlagen

Höhepunkt war der Sonntag, der neben dem Gottesdienst in der Domkirche einen Besuchertag vorsah. Frühmorgens machten sich die Pfadfinder zu Fuß auf den Weg zur Domkirche, wo sie zusammen mit den Gitarristen ihre Liedbeiträge einsangen. Eingeladen waren die Gemeindemitglieder der Lukas- und Martin-Luther-Gemeinde. Gekommen waren auch zahlreiche Pfadfinderfreunde aus benachbarten Stämmen, so dass die Kirche gut gefüllt war. Gemeinsam mit Pfarrer Sven Behnke zogen die Bannerträger in die Kirche ein. Der Gottesdienst stand unter dem Zeichen des Regenbogens, so wie das gesamte Jubiläumslager.

Die Wölflinge präsentierten die vielfältigen Farben des Regenbogens. Pfarrer Behnke griff in seiner Predigt die Werte und Grundsätze der Christlichen Pfadfinderschaft auf. Der Stamm sang mit Gitarrenbegleitung das Lied „Von überall sind wir gekommen“, besser bekannt als Regenbogenlied und sein Stammeslied „Leinen Los“.

Glückwünsche der Stadt

Das Wetter zeigte sich am zweiten Tag von seiner besten Seite, so dass die zahlreichen Besucher im Freien ihren Eintopf genießen konnten. Für die Kinder und Jugendlichen waren verschiedene Aktionen vorbereitet, unter anderem Stockbrot-Rösten, Stofftaschen bedrucken, Gipslilien bemalen und Dosenwerfen. Großer Andrang herrschte an der alten Obstmühle, wo naturreine Äpfel zermahlen wurden und anschließend in der Kelter mit Muskelkraft ausgepresst wurden. Der Apfelsaft fand dankbare Abnehmer.

Vor der Kaffee- und Kuchenrunde kamen die Ehrengäste zu Wort. Bürgermeister Gottfried Störmer überbrachte die Glückwünsche der Stadt und des Magistrates. Sein Geburtstagsgeschenk, eine große Torte mit dem Lagersymbol, war bald danach restlos aufgegessen.

Zwei Vertreter des örtlichen Lions Club würdigten die Jugendarbeit des Stammes und hatten eine große Überraschung dabei – ein Scheck über 1000 Euro, der dankbar von Stammesführer Adrian Zähringer entgegengenommen wurde. Pfarrer Sven Behnke beglückwünschte den Stamm im Namen der beiden evangelischen Gemeinden und bat für die Zukunft um Gottes Segen. Nach dem Kaffee lud Zauberer Rabanus am Seeufer zu seiner Show ein. Die Zuschauer, insbesondere die Kinder, waren begeistert von seinen Zauberkunststücken. Drei Tage Jubiläumslager vergingen wie im Flug. Die Feierlichkeiten seien gelungen und gäben Mut für die künftigen Jahre, resümierte der Stamm. red

