Pfadfinder sind die wahren Engel

Lampertheim.Zwar fanden in den katholischen Kirchen Lampertheims Weihnachtsgottesdienste statt, allerdings unter erheblichen Einschränkungen. Pfarrer Christian Rauch wollte das weihnachtliche Krippenspiel nicht komplett streichen. „Weihnachten to go“ lautete die Idee, um den Corona-Bedingungen Rechnung zu tragen: Auf dem Außengeländes der Kirche Maria Verkündigung wurde die Weihnachtsgeschichte in kleineren Szenen nachgestellt.

Das Pfarrgelände, vom Kindergarten über das Jugendheim bis zum Hauptportal der Kirche, wurde zum Schauplatz der Geburt Jesu. Die Jugend der Pfarrgemeinde, vorneweg die St. Georg-Pfadfinder, hatten das Gelände eindrucksvoll gestaltet. Wer sich zuvor registriert hatte, konnte den Rundgang unter Einhaltung der Abstandsregeln, am Kindergarten beginnen. Ab hier konnte auch die Weihnachtsgeschichte auf einer Schrifttafel gelesen werden.

Auf dem weiteren Weg konnte die Herbergssuche nachempfunden werden. Kerzen wiesen den Weg durch das Jugendheim zu der Station, wo den Hirten die Botschaft verkündet wurde. Bei jeder Besuchergruppe ließ sich ein Pfadfinder als Verkündigungsengel an einem Seil von einem Baum herabgleiten und überbrachte die Botschaft den Hirten. Die dazugehörigen Schafe waren ebenso herbeigeschafft worden. Die Geburtsstätte im Stall wurde in einer weiteren Station figürlich nachgestellt.

Die Krippe mit dem Jesuskind, die Hirten und der Verkündigungsengel bildeten eine Szenerie, die ankommenden Besucher wurden mit einem kurzen Text begrüßt und zum Schluss sang die Gruppe das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Pfarrer Christian Rauch empfing die Besucher an der letzten Station vor dem Kircheneingang, wo auch das Friedenslicht brannte. Mit einem persönlichen Kontakt, einem Gebet und dem Segen verabschiedete der Geistliche die Gläubigen. Ihm sei es auch ein Anliegen, den persönlichen Kontakt mit seiner Gemeinde nicht zu verlieren, ließ Rauch im Gespräch anklingen.

Weihnachtliche Weisen

Mittlerweile war auch die Katholische Kirchenmusik mit einigen Mitgliedern gekommen und spielte unter der Leitung von Markus Niebler weihnachtliche Weisen. Björn Burwitz, verantwortlich für die Pfadfinder und Mitglied im Pfarrgemeinderat, zeigte sich im Gespräch zufrieden mit der Resonanz der Besucher. Die Vorbereitungen gingen bis in den September zurück. Im Gesamtpfarrgemeinderat sei ein Ausschuss gebildet worden, der kreative Ideen entwickelte. „Natürlich fehlt uns das gewohnte Krippenspiel, aber das ’Weihnachten to go’ ist zumindest eine Alternative“, so Burwitz.

Mit Beginn der Dämmerung begannen auch in der Kirche St. Andreas und in Herz Jesu Hüttenfeld die regulären Gottesdienste zur Weihnacht. Natürlich hatte nur eine begrenzte Besucherschar Platz in den Kirchen gefunden. Pfarrer Christian Rauch wählte deshalb zusätzlich den Weg des Videoclips, um seiner Gemeinde die Weihnachtsbotschaft zu verkünden. „O du Fröhliche“ sang er mit schöner Stimme, begleitet von Orgelmusik.

Der Altarraum von St. Andreas war eindrucksvoll ins Bild gesetzt worden. Als visuellen Hauptbezug für seine Predigt wählte der Pfarrer die figürliche Darstellung der Geburt Jesus. Auf die Liedzeile „Welt ging verloren“ nahm er Bezug, um zu verdeutlichen, dass Christus das Menschsein gewählt habe, um mit den Menschen zu leben und deren Leiden zu verstehen und zu heilen. „Geben wir Jesus Raum in unseren Herzen“, appellierte der Pfarrer an seine Gemeinde.

