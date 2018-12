Pfadfinder verteilen Friedenslicht

Lampertheim.Am Sonntag, 16. Dezember, feiert die Pfarrgruppe Lampertheim um 18 Uhr einen Lichtergottesdienst in der Kirche Mariä Verkündigung. Mit der Sacro-Pop-Band Kristall und den Pfadfindern bereitet die Kirchengemeinde thematisch den Gottesdienst vor. In der Andacht wird das Friedenslicht verteilt, das die Pfadfinder am selben Tag vom zentralen Aussendungsgottesdienst des Bistums in Mainz abholen.

Das Friedenslicht wird in der Vorweihnachtszeit in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und in die Welt ausgesendet. Das diesjährige Motto der Aktion lautet: „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“.

In einer Laterne kann das Friedenslicht mitgenommen und weiterverteilt werden. Die Kirche wird an diesem Abend mit einer modernen Lichtillumination ausgeleuchtet. Im Anschluss gibt es Glühwein und Punsch. Der Gottesdienst um 10.30 Uhr in Mariä Verkündigung entfällt an diesem Tag. red

