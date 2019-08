Pfadfinder werden 70

Lampertheim.Die Pfadfinder des Stammes Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz feiern ihren 70. Geburtstag. Dies wird in Form eines Jubiläumswochenende vom 27. bis 30. September veranstaltet. Im Lampertheimer Schwimmbad wird es ein Zeltlager mit befreundetet Stämmen geben, das im Rahmen eines Besuchertages am Sonntagnachmittag, 29. September, besichtigt werden kann. Zuvor werden die Pfadfinder den Gottesdienst in der Domkirche mitgestalten.

Da die Veranstaltungen und Aktionen mit Kosten verbunden sind, wurde eine Spendenaktion gestartet. Seit 1. August steht im E-Center Jochum in der Gaußstraße ein „kurfürstlicher Spendentopf“ neben den beiden Leergutautomaten. Wer die Pfadfinder und ihre Aktionen unterstützen möchte, kann in diesen ehemaligen Hordentopf seinen Pfandbon einstecken. Der Erlös wird den Pfadfindern ausgezahlt. Diese Spendenaktion läuft während des gesamten Monats August. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.08.2019