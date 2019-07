Pfarrer Adam Herbert: Hinfallen und aufstehen - das Thema unseres Lebens

Lampertheim. Pfarrer Adam Herbert von der Evangelischen Lukasgemeinde hält in diesen Tagen seine letzten Gottesdienste. Am Sonntag, 11. August, wird er beim Gottesdienst in der Lampertheimer Domkirche durch die Regionalbischöfin, Pröpstin Karin Held, von seinem Amt entpflichtet. Man mag es kaum glauben: Dieser Pfarrer geht in den Ruhestand.

Herr Herbert, Sie sind gefühlt schon immer

...