„Pfarrer einer geschlossenen Kirche“

Lampertheim.Die Kirche Mariä Verkündigung bleibt bis auf weiteres geschlossen. Dies bestätigt Pfarrer Christian Rauch auf Anfrage. Wie berichtet, hatten sich im Dezember Schäden am Dachgebälk gezeigt. Es bestand Einsturzgefahr. Besucher durften aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingelassen werden. Die Gottesdienste wurden über die Weihnachtsfeiertage in Sankt Andreas gefeiert.

„Das ging auch so“, blickt Pfarrer Rauch zurück. Mit der Vorgabe für Gottesdienstbesucher, sich zuvor anzumelden, konnte die Belegung der 60 verfügbaren Plätze im Gotteshaus reibungslos koordiniert werden. Ab diesem Sonntag müssen sich die Besucher der Messen in Sankt Andreas wieder anmelden.

In Absprache mit Generalvikar Udo Bentz ist Rauch zufolge ein Mannheimer Statiker-Büro damit beauftragt worden, die Kirche Mariä Verkündigung dauerhaft zu sichern. Zwei Dachbalken, die sich aus der Verankerung gerissen hätten, seien provisorisch mit Gurten befestigt worden. Ziel sei es nun, das Dach dauerhaft zu stabilisieren. Auch sollen die Statiker mögliche weitere Schäden untersuchen.

Wie lange die Kirche geschlossen bleiben wird, kann Rauch erst nach Abschluss der statischen Überprüfungen abschätzen. „Es hängt nun alles vom grünen Licht der Statiker ab“, unterstreicht der Pfarrer.

Was er allerdings jetzt schon weiß: Die Hälfte der Kosten für die Baumaßnahmen muss die Lampertheimer Pfarrei übernehmen. Die andere Hälfte wird von der Diözese aufgebracht. Rauch rechnet mit einem Sonderzuschuss, der die finanziellen Aufwendungen aus Sicht der Lampertheimer Katholiken etwas mindern würde. Ansonsten wird es vonseiten der Pfarrei Überlegungen geben müssen, wie die Kosten finanziert werden können. „Hier vertraue ich auf die Kreativität des Verwaltungsrates“, spielt der Pfarrer auf Konzepte an, die zu gegebener Zeit umgesetzt werden müssten.

Immobilienpläne auf Eis

Welche Auswirkungen der akute Zustand der Kirche Mariä Verkündigung auf die Sanierungspläne für weitere Immobilien innerhalb der Lampertheimer Pfarrei – beispielsweise für das Jugendheim in der Hagenstraße – haben wird, kann Christian Rauch derzeit noch nicht sagen. Zwar rechnet er mit Blick auf die spärlicheren finanziellen Mittel der Kirche durch die sinkende Zahl der Kirchenmitglieder mit schwierigeren Voraussetzungen. Durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie würden die Immobilien der Lampertheimer Pfarrei aber derzeit ohnehin nicht genutzt. Eine Entscheidung, wie mit den Gebäuden in Zukunft verfahren werde, stehe deshalb aktuell nicht an.

Bei allem Pragmatismus bezüglich der Lage gibt Pfarrer Christian Rauch durchaus zu erkennen, wie sehr ihm die Schließung von Mariä Verkündigung zu schaffen macht. „Ich bin Pfarrer einer geschlossenen Kirche“, beschreibt er im Gespräch die absurde Situation. Die Schließung sei, besonders in einer belastenden Zeit wie dieser, ein „trauriges Signal“. Nach seiner Auffassung müssten die Kirchen in der Stadt immerfort geöffnet sein. Dass Sankt Andreas auch unter der Woche ganztägig geöffnet sei, werde von vielen Besuchern genutzt, wie Rauch beobachtet hat.

Über sich selbst sagt er: „Ich bin Pfarrer mit Herz, Leib und Seele.“ Eine Kirche, deren Tore geschlossen seien und in die Menschen keinen Zugang fänden, tue ihm „im Herzen weh“. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.01.2021