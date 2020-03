Pfarrer ersetzen Gottesdienst mit Audio-Podcasts

Lampertheim.Für die beiden kommenden Sonntage haben Pfarrer Sven Behnke (29. März) und Pfarrerin Sabine Sauerwein (5. April) gemeinsam mit Kantorin Heike Ittmann jeweils einen Audio-Podcast erstellt. Es ist eine kurze Andacht von circa zehn Minuten mit Musik von der Kirchenorgel und Gesang sowie Gebet und Lesung. Der Link zu dem Podcast wird immer am Samstagabend auf der Homepage der Lukasgemeinde eingestellt.

An den beiden genannten Sonntagen werden Behnke und Sauerwein wie schon zuvor in der geschlossenen Kirche das Sonntagsevangelium lesen, den Verstorbenen gedenken, Fürbitte halten und das Vaterunser beten. Gerne nehmen sie auch ganz persönliche Fürbitten mit auf. Gemeindemitglieder können Sauerwein oder Behnke anschreiben oder ihre Fürbitten ganz einfach in den Fürbittenkasten im äußeren Eingangsbereich der Lampertheimer Domkirche einwerfen. Mit diesen gehen die Pfarrer der Lukasgemeinde nach eigenen Angaben vertrauensvoll und in Verschwiegenheit um.

Ebenso lädt die Lukasgemeinde zum Fernsehgottesdienst am Sonntag, 29. März, mit dem Kirchenpräsidenten der Evangelischen Landeskirche, Volker Jung ein. Unter dem Motto „Nur Mut!“ wird das ZDF diesen Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim übertragen. Über die Gottesdienste an Karfreitag und Ostersonntag, 10. und 12. April, werden die Mitglieder der Kirchengemeinde zur gegebenen Zeit informiert. red

