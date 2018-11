Pfarrer Fleckenstein verabschiedet sich

Lampertheim.Die katholische Pfarrgruppe Lampertheim lädt zur Verabschiedung von Pfarrer Patrick Fleckenstein innerhalb des Gottesdienstes am Donnerstag, 15. November, 19.30 Uhr, in der St.-Andreas-Kirche ein. Dies teilt das Pfarrbüro mit. Mehr war gestern dazu nicht in Erfahrung zu bringen. Weder die Pressestelle des Bistums Mainz noch Fleckenstein selbst haben auf entsprechende Anfragen für eine Stellungnahme reagiert. Pfarrer Peter Kern, zuständiger Dekan des Dekanats Bergstraße-West, wusste nur, dass Fleckenstein gebeten habe, sich von seinen bisherigen Pfarrgemeinden zu verabschieden. Das sei so mit der Bistumsleitung besprochen. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.11.2018