Pfarrer Fuhr segnet letztmals eine Gruppe

Hüttenfeld/Neuschloss.Es war eine außergewöhnliche Konfirmation, die die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld und die Johannesgemeinde Neuschloß in der Friedhofskapelle erlebt haben. Sieben Konfirmanden zogen, geschützt durch Masken und bei strahlendem Sonnenschein, zusammen mit Pfarrer Reinald Fuhr in die Neuschlosser Kapelle ein und nahmen in gebührendem Abstand zueinander Platz. 63 Menschen waren laut Hygienebestimmungen zugelassen und so wird seine letzte Amtshandlung Pfarrer Fuhr wohl doppelt in Erinnerung bleiben.

Es entwickelte sich ein bewegender Konfirmationsgottesdienst, in dem die sieben jungen Gemeindeglieder ihre Hoffnungen für ihr künftiges Leben in einem Anspiel den Gottesdienstbesuchern präsentierten. Doch Frieden, Gerechtigkeit und ein Ende von Diskriminierung bekomme man nicht als fertige Früchte zu kaufen, sondern nur die Samen dazu. Unterstützt wurden sie dabei von Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade und zwei Jugendmitarbeiterinnen.

Zur Einsegnung wurden die jungen Christen einzeln nach vorne gerufen und in einer persönlichen Kurzerläuterung erklärten sie, warum sie sich den jeweiligen Bibelspruch für ihre Konfirmation ausgewählt haben. Da die Kirchengemeinde nicht singen durfte, übernahmen diesen Part die Kirchenmusiker Inge Hoppner (Orgel) und Ronald Ehret (Gesang), der seine Nichte Lotti Ehret als Verstärkung mit dazu geholt hatte.

Konfirmiert wurden: Lukas Bach, Felix Richter, Pia Hördt, Sophia Eichenauer, Lara Beslmeisel, Alexia Proissl und Eileen Geis. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.09.2020