Pfarrer Herbert lobt Singen als „gottgegebene Gebärde“

Lampertheim.Ohne Musik wäre die Welt tot, hat einmal ein Philosoph gesagt. Mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Patrick Fleckenstein den ökumenischen Gottesdienst anlässlich des 125-jährigen Bestehens des MGV Sängerbund-Sängerrose am Samstagnachmittag in der katholischen St.-Andreas-Kirche.

Der Gottesdienst war der Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten. Gemeinsam sangen Chor und Gemeinde zuerst das Kirchenlied „Lobet den Herrn“ ehe der Männerchor mit dem russischen Kirchenlied „Tebe Poem“ und „Du fängst mich auf“ eindrucksvoll bewies, dass er sich sorgfältig auf das Jubiläum vorbereitet hat.

Dem stand der Frauenchor „Swinging Roses“ nicht nach und wusste mit seinen Vorträgen „Bless The Lord“ und „Halleluja“ zu gefallen. Pfarrer Adam Herbert von der evangelischen Lukasgemeinde thematisierte in seiner Predigt das Singen in all seinen Facetten und mit all seinen Möglichkeiten. Alle Menschen sängen – wenn auch manche nur im Geheimen – oder hörten zumindest zu. Dabei sei die Geschmacksrichtung nicht das Entscheidende. „Eigentlich ist das Singen doch eine alte, gottgegebene elementare, vitale Gebärde, in der Gefühle wie Liebe, Hass oder Lebensfreude zum Ausdruck kommen“, stellte Pfarrer Herbert fest. „Wenn heute die englischen Texte bevorzugt werden, dann liegt es vielleicht auch daran, dass man die Banalitäten, welche in manchen Texten verborgen sind, nicht so gut versteht.“ Er selbst singe im Chor und bezeichne das Singen auch als Therapeutikum. Man gehe müde und abgeschafft nach einem langen Arbeitstag in die Chorprobe und komme nach 90 Minuten erfrischt wie aus einem Jungbrunnen wieder raus. Selber Singen, Singen nach Herzenslust – egal welche musikalische Richtung bevorzugt werde, sei Balsam für die Seele.

Dem MGV Sängerbund-Sängerrose bescheinigte Herbert, ein stolzes Jubiläum zu feiern. „Sängerinnen und Sänger vor ihnen haben die Leidenschaft zum gemeinschaftlichen Singen geteilt und Menschen nach ihnen werden den Chorgesang ebenfalls entdecken. Gott wird seinen Segen dazu geben“, mit diesen Worten schloss Pfarrer Herbert seine Predigt.

Nach den Fürbitten, in denen auch der Toten gedacht wurde, trat noch einmal der Gesamtchor auf. Mit dem irischen Segenslied „Mögen sich die Wege“ schloss der Gottesdienst.

