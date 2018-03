Anzeige

Zuvor hatte Pröpstin Held den neuen Geistlichen der Gemeinde vorgestellt und bat die Christen um Unterstützung für Behnke. Der solle nämlich, formulierte sie überspitzt das vielseitige Erwartungsprofil an Pfarrer, Seelsorger, warnende Instanz, Helfer auf dem Glaubensweg und vieles mehr zur gleichen Zeit sein. „Doch kann ein Pfarrer noch so super sein, in der Gemeinde ist er nicht allein. Nur gemeinsam kann man etwas bewegen“, betonte die Pröpstin. Jeder Christ sei durch die Taufe zum Dienst berufen, erinnerte sie.

Amt der Erinnerung

Nach universeller Pastoraltheorie sei das Pfarramt ein Amt der Erinnerung. Ein Pfarrer sei demnach ein Interpret christlicher Schriften und Traditionen. An Behnke gewandt sagte Held, es sei ein besonderes Amt, mit der eine große Verpflichtung einhergeht. Der frisch Ordinierte richtete anschließend seine erste Predigt an die Lampertheimer. Er las eine Passage aus dem Markusevangelium, als die Gebrüder Jakobus und Johannes auf dem Weg nach Jerusalem von Jesus forderten, im Himmel zu seiner Rechten und Linken sitzen zu dürfen. „Man wird doch wohl noch fragen dürfen?“, lautete Behnkes rhetorischer Ansatz. Er verglich den Bibeltext mit Alltagssituationen, in denen sich der Mensch fast immer die Frage nach dem persönlichen Profit stelle. Er verstehe die Forderung nach Lohn und Anerkennung der Brüder sogar, nachdem sie alles aufgegeben hatten. „Doch es gibt keine Platzreservierung im Himmel. Man muss wahrnehmen, dass man nicht immer Mittelpunkt der Welt ist“, schloss er seine Predigt.

Für eine besondere musikalische Atmosphäre sorgten Kantorin Heike Ittmann an der Orgel und Tobias Blecher an der Trompete. Nach dem Gottesdienst nutzten viele Gemeindemitglieder die Gelegenheit, den Pfarrer bei einem Empfang in der ehemaligen Notkirche näher kennenzulernen.

Dienstag, 20.03.2018