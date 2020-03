Pfarrer lobt Zusammenarbeit

Lampertheim.Neuwahlen des Vorstands, ein Rückblick über das vergangene Jahr sowie die Vorhaben für 2020 standen bei der Jahreshauptversammlung des Katholischen Kirchenmusikvereins (KKMV) auf der Tagesordnung. Vorsitzende Birgit Steube schaute im Jugendheim der Gemeinde Mariä Verkündigung zunächst zurück: Bei den Veranstaltungen in den vergangenen Monaten spielte das traditionelle Neujahrskonzert eine wichtige Rolle, das steigenden Zuspruch verzeichnet. Was ursprünglich mit einem Ständchen für den Präses im Freien begann, hat sich mittlerweile zu einer erfolgreichen Veranstaltung entwickelt. „Ich bin jedes Mal stolz, wie wir dieses Event gemeistert haben“, resümierte Steube. Zahlreiche Orchesterauftritte folgten im vergangenen Jahr. Dabei war das Konzert im September in der Hans-Pfeiffer-Halle der Höhepunkt für den Verein. Mit dem Konzertthema „Rockklassiker“ habe man voll ins Schwarze getroffen, so die Vorsitzende.

„Die Verleihung des Kulturförderpreises durch die Stadt Lampertheim war eine erfreuliche Anerkennung unseres musikalischen Wirkens“, sagte Steube. Natürlich stünden auch im laufenden Jahr viele Aktivitäten auf dem Plan: Am 16. Mai wird das Stiftungsfest gefeiert. Die Nachwuchsmusiker „Newcomer“ geben am 19. Juni im Pfarrgarten ein kleines Konzert. Das große Kirchenkonzert in Mariä Verkündigung ist für den 24. Oktober geplant, außerdem ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Büdingen.

Generationsübergreifende Arbeit

Auch Pfarrer Christian Rauch richtete ein Grußwort an die Versammlung. Er bedankte sich für das Engagement des Musikvereins und betonte dabei, dass der Verein ein Beispiel für generationsübergreifende Zusammenarbeit sei.

Die Jugendarbeit hat beim KKMV einen hohen Stellenwert. Roxana Kind berichtete von den 25 Jugendlichen im Verein, von denen 19 im Jugendorchester „Newcomer“ spielen. Außer den Proben gab es viele gemeinsame Aktivitäten und Auftritte.

Der Kassenbericht von Andrea Kind ergab einen leichten Überschuss, die Kassenprüfer Klaus Steube und Norbert Müller bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Schließlich standen die Ergänzungswahlen an.

Dabei wurden alle Amtsinhaber in ihrer Funktion bestätigt. Neue und alte Vereinsvorsitzende ist Birgit Steube. Rechner bleibt Andrea Kind, der Pressewart heißt Markus Niebler. Als Beisitzer fungieren Caroline Wahl und Rudolf Keil. Kassenprüfer sind Klaus Engert und Bernd Funck. Birgit Steube ehrte außerdem zwei Vereinsmitglieder für ihr Engagement im Verein: Karl Weis und Claudia Rohde.

Am Ende kamen auch die Planungen zum Jugendheim zur Sprache. Pfarrer Rauch konnte keine konkrete Aussage über die Zukunft des Vereinsheims machen. Zurzeit würden alle kirchlichen Gebäude im Bistum einer kritischen Prüfung unterzogen, wobei die finanziellen Aussichten nicht gerade rosig seien.

Eine Renovierung der Halle käme nicht in Frage. Fachleute haben zu einem Abriss und eventuellem Neubau geraten. Tatsache ist, dass Mariä Verkündigung und St. Andreas in Zukunft nur einen gemeinsamen Versammlungsort haben werden. „Bis jetzt ist aber noch nichts entschieden“, betonte Christian Rauch. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020