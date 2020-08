Reinald Fuhr blickt auf ein 40-jähriges Pfarrerdasein zurück, davon fast 25 Jahre in Hüttenfeld. Die Pfarrstelle versorgt die beiden selbstständigen Kirchengemeinden in Neuschloß und Hüttenfeld mit zusammen etwa 1000 Mitgliedern. Am Sonntag, 30. August, stellt sich der Bewerber um die Pfarrstelle, Thomas Höppner-Kopf aus Hamm, vor. Diese ist von der Dekanatssynode auf vier Jahre befristet

