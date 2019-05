Pfarrer rettet Opferstock

Hofheim.Der Pfarrer in Hofheim konnte am Dienstag, 7. Mai, den Diebstahl aus seiner Kirche in der Pfarrgasse nach Polizeiangaben verhindern. Ertappt ließ der Täter sein Werkzeug, mit dem er um 14.50 Uhr den Opferstock aufbrechen wollte, zurück und floh mit einem schwarzen Herrenfahrrad. Der Dieb ist nach Aussagen des Pfarrers etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der schlanke Mann war dunkel bekleidet und soll einen ungepflegten Eindruck hinterlassen haben. Auffallend seien seine großen Augen.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich bitte bei den Ermittlern der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9 44 00 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.05.2019